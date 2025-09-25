Madagascar: Production d'algues - Un levier économique et écologique prometteur

Madagascar, en tête de la Coalition mondiale sur les algues. Cette filière présente une multitude de solutions contre les problèmes nutritionnels, énergétiques, environnementaux et même pour la lutte contre la pauvreté.

En l'espace de deux décennies, la production mondiale d'algues a connu une croissance spectaculaire, triplant pour atteindre aujourd'hui 35 millions de tonnes par an, générant environ 1,2 milliard de dollars de recettes annuelles.

Cette dynamique globale n'épargne pas Madagascar, qui s'impose progressivement comme un acteur majeur dans ce secteur stratégique à la croisée des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Il y a cinq ans à peine, la Grande Île ne produisait que 12 000 tonnes d'algues par an. En 2025, ce chiffre a plus que doublé pour atteindre 27 000 tonnes.

Un bond significatif porté par les 10 entreprises opérant actuellement dans le pays, qui emploient ensemble plus de 3 000 personnes, en particulier dans les zones côtières, où cette activité constitue un moteur important de développement local. La culture d'algues présente de nombreux avantages : faible exigence en intrants, pas besoin de terres arables, et une contribution directe à la restauration des écosystèmes marins. Une durabilité qui séduit les acteurs du développement et de l'environnement.

Ressource multifonctionnelle

Bien au-delà de sa valeur marchande, l'algue apparaît aujourd'hui comme une réponse aux défis majeurs de notre temps. Elle est capable de capter d'importantes quantités de gaz carbonique, participant ainsi activement à la lutte contre les changements climatiques.

Sa polyvalence est tout aussi impressionnante : bioplastique, fertilisant, carburant, alimentation animale, cosmétique, textile ou encore énergie verte... l'algue s'inscrit dans une véritable économie circulaire et verte. Face à ce potentiel encore sous-exploité, les Nations Unies ont convoqué la troisième Conférence sur l'Océan (UNOC3), axée sur la mise en oeuvre de l'Objectif de Développement Durable n°14 (ODD 14), relatif à la préservation de l'environnement marin.

Cette démarche est marquée par la création de la Coalition mondiale sur les algues, présidée par Madagascar, en collaboration avec la France et l'Indonésie, pays cofondateurs. Cette coalition vise à promouvoir les échanges scientifiques, le développement de technologies durables et le financement de projets liés aux algues.

Elle rassemble désormais d'autres nations engagées telles que le Chili, le Brésil, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, la République Dominicaine, la Corée du Sud et le Sénégal. Des institutions de poids comme l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ou encore le Global Seaweed Coalition (GSC) soutiennent également cette initiative.

Solution

Outre les considérations environnementales, la production d'algues est également perçue comme un levier concret pour améliorer la sécurité alimentaire mondiale et lutter contre la pauvreté. Dans de nombreuses régions côtières de Madagascar, elle offre déjà une source de revenus stable, notamment pour les femmes, tout en renforçant la résilience des communautés face aux aléas climatiques.

Malgré ces avancées, la production d'algues reste encore largement en deçà de son potentiel mondial. La coalition mise sur la coopération internationale pour accélérer le développement de cette filière d'avenir. Et Madagascar, en tant que chef de file, entend bien jouer un rôle de premier plan dans ce mouvement global.