Le président en exercice de l'Union africaine (UA), João Lourenço, a exhorté ce mercredi à New York les membres du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'organisation à renouveler leurs stratégies axées sur la paix.

Le président angolais s'exprimait à l'ouverture d'une réunion du CPS de l'UA, sous le thème « Redynamiser la prévention et la résolution des conflits en Afrique », organisée en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

« Cette réunion représente une occasion de renforcer les engagements, de renouveler les stratégies et de réaffirmer notre engagement envers la paix, un atout indispensable et essentiel pour les peuples du continent africain », a-t-il déclaré.

« Nous faisons partie d'un continent d'espoir, de diversité et d'un potentiel incalculable, mais aussi d'un continent où persistent des tensions politiques, des rivalités ethniques, des conflits liés aux ressources naturelles et des faiblesses institutionnelles, dégénérant souvent en conflits armés», a-t-il rappelé.

Selon l'homme d'État angolais, ces mesures compromettent la paix et la stabilité, entravent, limitent et retardent le progrès économique et social, affaiblissent les institutions démocratiques et multiplient les tragédies humanitaires sur le continent.

Il a souligné que chacun est conscient de cette réalité et qu'il est nécessaire d'adopter une position politique constructive et courageuse, fondée principalement sur les intérêts nationaux et ceux de l'Afrique, afin de déployer des efforts concertés et décisifs pour mettre fin aux conflits africains.

« Les constats ne suffisent pas ; une action ferme et immédiate est nécessaire. Trop d'années de réflexion et de débat sur le même sujet n'ont pas produit les résultats que nous souhaitons tous, des résultats pourtant possibles grâce à une volonté politique collective et une approche sensible face à la situation critique de nos populations », a-t-il déploré.

Le Président de la République a déclaré que les populations réclament des initiatives africaines urgentes, indépendantes de toute tierce partie continentale, afin de trouver des solutions viables pour mettre un terme définitif aux guerres qui ravagent le continent et parvenir enfin à « Faire taire les armes en Afrique ».

Il a rappelé qu'il existait de nombreux exemples d'efforts déployés en Afrique entre Africains, qui, grâce à l'implication réelle des parties en conflit, ont conduit à la réconciliation et au rétablissement de la paix dans certains pays du continent.

Mais il a également reconnu l'existence de cas où l'incrédulité ou l'hésitation quant à la capacité de l'Afrique à contribuer à la résolution des conflits a sapé, souvent dans sa phase finale et pleine d'espoir, un cadre de solutions réalistes et efficaces capables de mettre fin aux guerres qui, « malheureusement », font encore rage dans certaines régions d'Afrique.

João Lourenço a noté que chaque conflit qui éclate coûte des vies, détruit des économies et compromet les progrès durement acquis. Selon lui, il est donc impératif de coordonner les efforts pour placer la prévention et la résolution des conflits existants au premier plan des priorités de chaque pays, de chaque sous-région et du continent dans son ensemble.

« Tant que nous ne relèverons pas ces défis avec une approche transformatrice et innovante, nous ne parviendrons certainement pas à concrétiser l'Agenda 2030 des Nations Unies et la vision de l'Union africaine, inscrite dans l'Agenda 2063, dans ses sept aspirations, programmes et projets phares », a averti le Président de l'Union Africaine.

Il a ajouté que la responsabilité de transformer cette situation incombe en premier lieu aux Africains eux-mêmes, même si cela nécessite souvent le soutien de la communauté internationale, qui a son rôle à jouer dans la mise en oeuvre des initiatives continentales.

La réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, visait à aborder la question des conflits en Afrique.

Elle a également été rehaussée par la présence du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, du Président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, et du Commissaire de l'UA aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye.

Ce mois-ci, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est présidé par l'Angola.