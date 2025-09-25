Ouganda: Présidentielle - Huit candidats retenus dont Museveni et l'opposant Bobi Wine

25 Septembre 2025
Radio France Internationale

En Ouganda, on sait désormais à qui Yoweri Museveni sera opposé lors de l'élection présidentielle de janvier 2026. Dans un communiqué diffusé mercredi 24 septembre, la Commission électorale a révélé que huit des 38 aspirants ont été retenus. Parmi eux, l'actuel président au pouvoir depuis 1986, ainsi que son principal rival, l'ancien chanteur Bobi Wine. La validation de sa candidature restait incertaine.

En Ouganda, le début de course à la présidentielle fait déjà des mécontents et le processus est entaché de critiques. « Vous êtes entré comme aspirant candidat, vous ressortez comme candidat officiel ». C'est ainsi que le président de la Commission électorale, Simon Mugenyi Byabakama, a adoubé les huit prétendants à la magistrature suprême.

Quelques heures avant l'ouverture de la procédure, la Commission électorale a prévenu certains candidats qu'ils ne disposaient pas du nombre nécessaire de signatures pour se présenter. Mardi matin, une vingtaine de candidats déçus ont demandé le report de la décision, argumentant qu'ils avaient été prévenus trop tard.

Yoweri Museveni, lui, est bien candidat. Âgé de 81 ans, il brigue un septième quinquennat après avoir fait modifier la Constitution et supprimer le nombre limite de mandats. Une candidature à laquelle s'ajoutent celles de Frank Bulia Kabinga, Robert Kasibante, Joseph Mabirizi, Nandala Mafabi, Grégory Mugisha Muntu et Mubarak Munyagwa qui se sont succédés deux jours durant sous la grande tente de la Commission électorale.

Robert Kyagulanyi alias Bobi Wine appelle ses soutiens à se rallier à lui

Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, arrivé à la Commission électorale dans un nuage de poussière soulevé par les moto-taxis qui l'entouraient, est aussi présent sur la liste finale. Farouche opposant, il a été arrêté à de nombreuses reprises et fait l'objet de virulentes attaques du général Muhoozi Kainerugaba, le fils du président. En 2021, il avait terminé deuxième au premier tour de l'élection, crédité de 34,8% des voix. Dans son discours prononcé quelques minutes après sa validation de sa candidature, l'opposant a appelé ses soutiens à se rallier à lui « dans le calme et la discipline ».

Les candidats maintenant en place, le début de campagne est fixé au 29 septembre prochain.

