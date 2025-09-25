Gabon: Le pays marque un tournant diplomatique et environnemental aux Nations Unies

Dans le cadre de sa participation active à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part à une journée particulièrement riche en avancées diplomatiques, environnementales et économiques.

Cette journée a été marquée par la ratification par le Gabon de l'Accord BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction), un traité international essentiel pour la préservation de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales.

En déposant l'instrument de ratification, le Gabon devient le 61e pays à ratifier cet accord, permettant ainsi d'atteindre le seuil nécessaire à son entrée en vigueur.

Le conseiller juridique du Secrétaire général des Nations Unies a salué cet engagement fort du Gabon, soulignant son rôle moteur dans la lutte pour la préservation des océans.

Le Président Oligui Nguema a rappelé que le Gabon, reconnu comme un pionnier de la conservation marine, dispose aujourd'hui de neuf aires marines protégées, illustrant une politique constante en faveur d'une gestion durable des fonds marins.

Par ailleurs, la présence du Président de la République aux Nations Unies a été ponctuée par d'importants échanges bilatéraux. En marge des travaux de l'Assemblée générale, le chef de l'État a eu plusieurs rencontres stratégiques.

Il s'est notamment entretenu avec Ajay Banga, Président du Groupe de la Banque mondiale, qui a réaffirmé son engagement à accompagner le Gabon dans la mise en oeuvre de projets d'envergure.

Ces projets concernent les domaines de l'énergie, des infrastructures, de la santé et de la digitalisation, priorités identifiées par le Chef de l'État pour répondre aux attentes des populations gabonaises.

La coopération a également été renforcée avec les Émirats arabes unis, à travers une rencontre entre le chef de l'État et la délégation émiratie, conduite par son ministre des Affaires étrangères.

Les discussions ont porté sur le renforcement des investissements dans les secteurs du gaz et du pétrole. Les Émirats arabes unis ont exprimé leur volonté d'accélérer l'implantation de leurs entreprises au Gabon et ont officiellement invité le Président Oligui Nguema à effectuer une visite d'État à Abu Dhabi, en vue de la signature de nouveaux accords commerciaux d'envergure.

Autre avancée notable : l'établissement officiel de relations diplomatiques entre le Gabon et la République du Kirghizistan, représentée par son Président, Sadyr Japarov. Riche en ressources minières et gazières, le Kirghizistan souhaite faire du Gabon un partenaire stratégique en Afrique. Les deux pays entendent poser les bases d'une coopération bilatérale solide dans les domaines de l'environnement, du secteur minier, du gaz et du pétrole.

Cette journée diplomatique intense témoigne de la volonté du Président Oligui Nguema de renforcer la présence et l'influence du Gabon sur la scène internationale, en conciliant engagements environnementaux et priorités de développement, telles que définies dans son projet de société.