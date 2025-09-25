Madagascar: Pétanque/Mondiaux et tournées estivale - Accueil en demi-teinte des champions

Les équipes masculines, composées de six joueurs ainsi que du staff technique dirigé par le président de la Fédération Sport Boules Malgache, sont rentrées au pays hier après-midi.

L'accueil des champions a été assez timide à leur arrivée à Ivato. Il n'y avait que leurs familles respectives et les amis de la pétanque. Selon la fédération, l'accueil officiel et la remise des récompenses sont prévus le 13 novembre, car la sélection féminine et celle des juniors doivent encore disputer les championnats du monde en octobre.

Les boulistes de la Grande Île ont brillé tout au long de leur tournée estivale en France et dernièrement aux championnats du monde doublette et individuel, à Rome, en Italie, qui se sont achevés dimanche. Madagascar, avec Lova Rakotoarisoa et Ravomanana Fanatenana Nomenjanahary, a réalisé un exploit historique en remportant le titre de champion du monde en doublette mixte. « Je suis très content de ces titres car c'était ma première sortie internationale », confie Lova.

Faralahy Urbain Ramanantiaray, alias Baloty, a quant à lui été sacré vice-champion du monde en tête-à-tête. « Le concours en tête-à-tête est plus difficile. J'étais aussi un peu sous pression car c'était le championnat du monde. De plus, j'étais épuisé physiquement et mentalement parce que j'ai joué du jeudi au dimanche, en tout trente-deux parties », relate Baloty. « Mon objectif est de remporter au moins un titre de champion du monde en tête-à-tête ou dans d'autres épreuves. Je ne vais pas baisser les bras », lance-t-il comme défi.

Parmi les meilleurs

La doublette masculine formée par Baloty et Lova, ainsi que Fana et Tita chez les filles, ont décroché la médaille de bronze. « J'avais espéré même trois médailles d'or pour mes joueurs en tête-à-tête, en doublette masculine et en doublette mixte. C'était notre défi. Mais le rythme a été très rude, la demi-finale en doublette masculine à 22 h n'était pas évidente. En général, ils ont bien joué en tournée estivale comme aux championnats du monde, et je suis content de nos résultats », souligne le coach Christian Andrianiaina, dit Nanou.

Au Masters, Madagascar s'est hissé à la deuxième place après avoir remporté trois victoires sur les sept étapes, avec une équipe composée de Yves Sédrick Rakotoarisoa, Baloty, Jean François Daniel Rakotondrainibe et Faratiana Rakotoniaina.

Lors des tournois estivaux, la triplette composée de Yves Sédrick, Lova et du doyen Tiana Laurens Razanadrakoto, dit Tonnerre, a été sacrée vainqueur de La Marseillaise, devenant ainsi le premier pays étranger à l'emporter. « Mon défi avant de quitter le pays a été de remporter cette victoire après quatre tentatives. Nous l'avons fait, c'était super. J'ai travaillé dur pour pouvoir intégrer l'équipe nationale », se réjouit Tonnerre. À 55 ans, il se dit toujours prêt à défendre les couleurs nationales.

Madagascar a également remporté quatre victoires lors des tournois estivaux : La Roche-sur-Yon, Saint-Symphorien, Mulhouse et Saint-Bonnet.

Les championnats du monde vont s'enchaîner. Les Mondiaux triplettes féminines et tir de précision se tiendront à Douai, en France, du 9 au 12 octobre, et ceux des juniors du 23 au 26 octobre à Isla Cristina, Huelva, dans le sud de l'Espagne.