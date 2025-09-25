Madagascar: Délestage à Tana - Les parcs solaires à la rescousse

25 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

Antananarivo continue de subir des coupures récurrentes d'électricité. Pour y remédier, le ministère de l'Énergie prévoit d'injecter 6,5 MW supplémentaires dans le réseau interconnecté de la capitale grâce aux sites solaires d'Ampangabe et d'Ambatomirahavavy.

Actuellement, le déficit de production est estimé entre 30 et 50 MW, entraînant des délestages dans plusieurs quartiers. Selon le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jeannot Baptiste, « la production du réseau interconnecté de la capitale a chuté de 25 %. Andekaleka ne fournit plus que 40 à 60 MW sur 120 MW, AKSAF produit 40 MW sur 60 MW, CTA 2 est limitée à 20 MW au lieu de 24 MW, et VESTOP reste en réparation ».

Dans ce contexte, plusieurs projets solaires sont en cours de mise en oeuvre. Hier, une visite de terrain a été organisée à Ampangabe, à Ambohitrimanjaka, en présence de la presse. Ce site, l'un des quatre prévus pour Antananarivo, doit injecter 5 MW dès le 2 octobre. « Nous faisons tout pour respecter ce délai. L'objectif est d'injecter ces 5 MW et de réduire le délestage à Antananarivo », a indiqué Thierry Andriantsoa, secrétaire général du MEH.

Apports solaires

D'autres sites viendront compléter cette production. À Ambatomirahavavy, 1,5 MW seront injectés la semaine prochaine. À Mangatany, 9 MW doivent entrer en service cette semaine, tandis qu'à Ilafy, 7 MW sont en cours d'installation. « Avec Ampangabe et Ambatomirahavavy, le déficit diminue », souligne Rindra Rakotoarisoa, chef de projet du site d'Ampangabe.

Le réseau de transport est presque achevé. « La ligne de transfert est quasi terminée. Il ne reste que quatre poteaux à câbler et les ferrures à poser. Une fois cela fait, le transport sera totalement opérationnel », précise le MEH. À Ampangabe, 17 400 panneaux sont nécessaires pour atteindre la pleine capacité de 11,6 MW.

Avec l'injection progressive de 6,5 MW supplémentaires - 5 MW à Ampangabe et 1,5 MW à Ambatomirahavavy - ainsi que l'apport attendu des sites de Mangatany et d'Ilafy, le ministère prévoit une réduction notable des délestages à Antananarivo dès le début du mois d'octobre.

