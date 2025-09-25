Madagascar: Motor show - Le marché s'ouvre aux voitures électriques

Le marché automobile malgache commence à sentir l'électricité. La voiture électrique commence à s'imposer comme une alternative crédible aux véhicules thermiques. La demande progresse, surtout parmi les petites et moyennes entreprises, mais aussi chez les particuliers soucieux de réduire leurs coûts et leur empreinte carbone. « Depuis 2023, les PME et PMI cherchent des solutions économiques et durables », explique Thierry Rakotoasimbola, responsable commercial d'Ocean Trade.

Le marché reste encore limité, mais les signes sont encourageants. En un mois, quinze véhicules électriques ont été vendus pour être utilisés comme taxis à Antananarivo. Cependant, le marché des véhicules électriques d'occasion reste encore difficile. « Le principal problème réside dans les batteries, dont la durée de vie est plus courte que celle des voitures classiques », explique un importateur automobile depuis la Corée.

Il faut donc prévoir leur remplacement régulier. Les véhicules hybrides restent pour l'instant une option plus pratique, car la batterie électrique seule représente environ 50 % du coût d'une voiture. Même les motos électriques sont disponibles, par exemple à Hong Kong, à un prix compris entre 200 000 et 300 000 ariary, auxquels s'ajoutent le fret et les taxes de douane.

Intérêt évident

L'intérêt économique des véhicules électriques est cependant évident. Pour parcourir 100 km, un véhicule électrique consomme environ 7 500 ariary, contre 30 000 à 60 000 ariary pour une voiture diesel. L'entretien est également moins coûteux, grâce à l'absence de moteur thermique et au freinage régénératif.

Les obstacles persistent, notamment l'accès aux infrastructures de recharge. Mais des initiatives privées commencent à combler ces lacunes, comme des solutions d'installation pour des bornes à domicile et en entreprise, tandis que Jovena a déployé un réseau national de bornes via ses stations-service.

« La suppression de la TVA sur les véhicules électriques et hybrides neufs facilite grandement l'entrée sur le marché », précise Thierry Rakotoasimbola.

L'international influence aussi le marché local. Le constructeur chinois BYD a dépassé Tesla en production en 2024, avec 4,5 millions de véhicules fabriqués, un signal fort pour l'essor mondial de l'électromobilité.

Dans ce contexte, le Viseo Motor Show, du 5 au 12 octobre à Andraharo, servira de vitrine aux derniers modèles électriques. Les visiteurs pourront découvrir les avantages concrets des VE, adaptés aux trajets urbains et aux usages professionnels.