Madagascar: Ambohijatovo - Des cours suspendus pour certaines écoles

Plusieurs établissements scolaires de la capitale ont annoncé la suspension des cours ce jour, en raison de la manifestation prévue à la place d'Ambohijatovo. Cette décision vise avant tout à garantir la sécurité des élèves et du personnel enseignant.

« Il n'y aura pas cours ce jeudi 25 septembre en raison de la situation politique actuelle et des manifestations annoncées dans les rues. Cette mesure est prise afin d'assurer la sécurité de tous les élèves ainsi que du personnel. Les cours reprendront normalement le vendredi 26 septembre, sauf nouvel avis », a communiqué hier la direction de l'École Zaz'Heureux. D'autres écoles comme APS Mada ont également annoncé la suspension des cours, ainsi que beaucoup d'autres.

Si certaines écoles ont pris l'initiative de fermer leurs portes, d'autres n'ont pas fait d'annonce officielle. Dans ce contexte, plusieurs parents préfèrent agir par précaution et garder leurs enfants à la maison.

« On ne peut pas prévoir ce qui va se passer aujourd'hui. Heureusement que l'école de mon enfant a suspendu les cours », confie Valérie Randrianjanahary, mère d'élève.

Engorgement

Un avis partagé par Lynda, une autre parent : « Il est très risqué d'envoyer les enfants à l'école car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le mieux, c'est de rester à la maison pour éviter toute inquiétude ».

Outre la crainte d'incidents liés aux manifestations, la circulation risque également d'être fortement perturbée sur plusieurs axes de la capitale. Le secteur d'Ambohijatovo, souvent stratégique lors des rassemblements, provoque généralement un engorgement de la circulation dans les quartiers avoisinants, impactant aussi bien les automobilistes que les transports publics.

Dans cette perspective, la suspension des cours est vue par certains établissements comme une mesure préventive pour éviter aux enfants de se retrouver bloqués sur la route ou pris dans des attroupements.

Toutes les écoles n'ont cependant pas adopté la même position. Certaines, notamment dans des quartiers éloignés du centre-ville, maintiennent leurs cours, estimant que le risque est moindre. Mais du côté des parents, le climat reste tendu et chacun prend ses dispositions en fonction de son évaluation de la situation.