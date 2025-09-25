Madagascar: BNI Madagascar - Patrice Mazzei nommé directeur général par intérim

BNI Madagascar annonce un changement à sa direction générale. À compter du 1er octobre 2025, Patrice Mazzei assumera la fonction de directeur général par intérim, après l'annonce du départ d'Alexandre Mey, dont le mandat se terminera à la fin de l'année 2025.

Pour son parcours au sein du BNI Madagascar, il a été Directeur des Risques chez BNI Madagascar. Patrice Mazzei cumule 27 ans d'expérience dans le secteur bancaire international. Dans son rôle actuel, il explique : « Mon rôle consiste à renforcer notre posture face aux risques et à assurer la conformité réglementaire. Mon approche repose sur une combinaison de compétences analytiques et de leadership expérimenté, développées au cours d'une longue expérience dans le secteur des services financiers ».

Avant de rejoindre BNI Madagascar, Patrice Mazzei a occupé le poste de Directeur des Risques et de la Conformité chez Natixis Algérie, où il « était chargé de concevoir et de mettre en oeuvre des cadres de gestion des risques robustes, renforçant la résilience de la banque face à divers environnements financiers ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ses compétences en financement et gestion des risques d'entreprise ont été déterminantes pour « proposer des solutions innovantes, garantir la confiance des clients et soutenir la croissance de l'organisation, tout en maintenant les plus hauts standards d'éthique et d'excellence dans le secteur bancaire ».

Sa nomination comme directeur général par intérim vise à assurer la continuité de la gouvernance et à maintenir les orientations stratégiques de BNI Madagascar.