Madagascar: Séjour à l'étranger - Des Malgaches refoulés à Maurice

Une ressortissante malgache a raconté hier sur Facebook sa mésaventure lors de son voyage à Maurice, mettant en lumière les difficultés que rencontrent certains voyageurs malgré des documents en règle.

« Ma soeur était malade à Maurice, je suis donc partie lui rendre visite. À mon arrivée à l'aéroport, les agents chargés du contrôle des papiers ont agi de manière discriminatoire. Tous les ressortissants malgaches présents étaient maltraités. Malgré nos explications et le fait que nos documents étaient en règle, on nous a ordonné de rester silencieuses », a-t-elle déclaré.

Selon son témoignage, les voyageurs malgaches ont été retenus et informés qu'ils ne pouvaient pas entrer sur le territoire mauricien. « Nous avons été renvoyées vers l'embarquement et avons dû patienter plusieurs heures avant de prendre un vol de retour vers Madagascar », ajoute-t-elle.

Ces mesures sont justifiées par la lutte contre l'immigration clandestine et la présence croissante de personnes en situation irrégulière sur l'île. Toutefois, cette situation pénalise parfois des voyageurs en règle, qui se retrouvent confrontés à des contrôles stricts et à des décisions arbitraires.

Chaque semaine, plusieurs ressortissants malgaches sont renvoyés de Maurice pour des motifs similaires, leurs documents administratifs étant jugés irréguliers.