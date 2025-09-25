Madagascar: Circulation - Le passage piéton devant le Sénat devient interdit

25 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Depuis hier, les piétons ne peuvent plus emprunter le passage situé devant le Sénat. Des barrages ont été installés pour signaler cette interdiction. Les périmètres du Sénat sont également interdits d'accès. « Ce dispositif a été mis en place car le Sénat est un palais d'État, classé en zone rouge. Il s'agit d'une mesure définitive », explique une source au sein de la Chambre haute, jointe hier par téléphone.

Cette décision a surpris de nombreux usagers. Ceux qui souhaitaient rejoindre Anosy depuis Anosikely, ou inversement, ont rencontré des difficultés pour traverser. Certains ont piétiné le jardin devant le Sénat, tandis que d'autres ont circulé et traversé par le rond-point. « Il s'en est fallu de peu pour qu'un accident se produise dans le rond-point », témoigne Angelico El'Aina, un piéton.

Dorénavant, les piétons disposent de deux alternatives pour traverser. Soit ils passent du côté des vendeurs de fleurs, soit devant le quatrième arrondissement. « C'est beaucoup trop de détour », déplorent les habitants.

