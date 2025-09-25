Madagascar: Karting - Trois jeunes Malgaches participent à la Coupe du Monde FIA

Madagascar s'invite sur la scène mondiale du karting avec la participation de trois jeunes pilotes à la Coupe du Monde FIA Karting 2025 en Malaisie.

La Fédération malgache de sport automobile a confirmé la présence de Matheo Rajomarison, David Ivan Andrianjafy et Matthew Andriambelo à la première édition de la Coupe du Monde FIA Karting Arrive & Drive, organisée du 14 au 16 novembre 2025 au LYL International Circuit, près de Kuala Lumpur.

Habitués du circuit de karting à Madagascar et brillants à chaque manche du championnat national, les trois pilotes franchissent un nouveau cap. Leur participation à cette compétition internationale leur ouvre la voie pour se mesurer aux meilleurs pilotes du monde, une expérience essentielle dans leur quête de performance.

Âgé de 12 ans, Matheo Rajomarison est déjà bien connu sur les circuits nationaux. Champion de Madagascar poussin en 2021, puis vice-champion minime, il a participé à l'African Karting Cup 2024 en Afrique du Sud avant de prendre la tête du championnat junior en 2025. Une progression régulière qui confirme son potentiel.

Né en 2012, David Ivan Andrianjafy affiche également un palmarès impressionnant. Double champion de Madagascar en minime, il s'est classé 9e à l'African Karting Cup en février 2024. Lauréat du 23e Trophée international de Madagascar dans sa catégorie, il est désormais champion national junior. Pour beaucoup, il incarne déjà une valeur sûre du karting malgache.

Le troisième représentant malgache, Hasinjo Matthew Quentin Andriambelo, 14 ans, concourt dans la catégorie Senior (OK-N). Passionné de sport mécanique depuis l'enfance, il s'est fait remarquer en terminant 3e du Trophée international de Madagascar 2024 et en multipliant les podiums nationaux en 2025.

Il a franchi une nouvelle étape en participant à deux épreuves en Afrique du Sud: 7e au Redstar Raceway de Johannesburg en février, puis 6e au Killarney Raceway du Cap en avril.

« Ces expériences m'ont permis de gagner en maturité et de mieux gérer la pression », explique Matthew Andriambelo.

La participation de ces trois jeunes pilotes illustre la volonté de la fédération d'accompagner une génération prometteuse vers l'élite mondiale. En mettant en avant des talents issus de différentes catégories, Madagascar envoie un message fort : le karting n'est plus une discipline confidentielle, mais un sport d'avenir capable de rayonner sur la scène internationale.

« Chaque compétition me donne de l'expérience», résume Andriambelo, porte-parole malgré lui de cette nouvelle vague.

En Malaisie, du 14 au 16 novembre, les drapeaux malgaches flotteront sur un événement planétaire. Pour la première fois, trois jeunes pilotes tenteront de prouver que Madagascar peut tenir son rang face aux meilleures écoles mondiales.