Madagascar: Lova Satamandimby Rakotoarisoa - « Très content de ma première sortie fructueuse »

Apparemment timide mais toujours concentré et déterminé. « Je suis très content de mes résultats car c'était ma première sortie et participation en compétition internationale », a mentionné Lova Satamandimby Rakotoarisoa, âgé de 33 ans, à son arrivée hier à Ivato avec ses coéquipiers.

Lova a surtout brillé après la tournée européenne de trois mois en décrochant le titre historique de champion du monde en doublette mixte en compagnie de Ravomanana Fanatenana Nomenjanahary, ainsi que la toute première victoire exceptionnelle malgache à la Marseillaise avec Yves Sédrick Rakotoarisoa et Tiana Laurens Razanadrakoto, alias Tonnerre.

« Toutes les compétitions, qu'il s'agisse de la tournée estivale ou des championnats du monde, ont été exigeantes et rythmées. Je ne suis pas aussi habitué au climat un peu trop chaud. Il faut être prêt mentalement et avoir une très bonne condition physique », confie Lova. Pour espérer aller plus loin en telle compétition de haut niveau, il faut surtout avoir un bon comportement et, bien évidemment, une très bonne condition physique, précise-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En tant que licencié, Lova, vainqueur de la coupe de Madagascar en 2019 et vice-champion national en doublette l'an passé, avait intégré le club de Morondava en 2018 avant d'évoluer au club Bouliste d'Andoharanofotsy et, depuis 7 ans jusqu'à présent, il joue au sein du club BIC puis SBA. « Mon ambition est de conserver ces titres et partager mes expériences pour promouvoir la discipline à Madagascar », a livré le champion du monde.