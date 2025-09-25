Madagascar: Football/Thai Premier League - Njiva, infatigable buteur du Ratchaburi FC

L'attaquant des Barea, Njiva Martin Rakotoharimalala, vient de marquer un but de plus au Thai Premier League. En déplacement, son club Ratchaburi FC s'est imposé 3-1 contre Muang Thong United dimanche au stade SCG, comptant pour la 5e journée du championnat de Thaïlande D1.

Le score a été vierge à la mi-temps. Ratchaburi a mené 2-0 en seconde période. Njiva a été l'artisan du deuxième but (74e), son deuxième de la saison, avant que l'équipe adverse réduise le score quatre minutes plus tard (2-1). L'équipe de l'ancien joueur de Cnaps Sport (2011-2017) a rajouté un troisième but, celui du KO, dans le temps additionnel.

Ratchaburi FC occupe, après la 5e journée, la position de dauphin, crédité de 13 points après quatre victoires consécutives et une défaite d'entrée. Buriram United caracole en tête après un parcours sans faute de cinq victoires (15 points).

Le quart de finaliste à la Can 2019 en Égypte avait évolué au Ratchaburi depuis 2018. Il avait fait une longue pause d'environ un an suite à sa blessure survenue en décembre 2023. Il a repris l'entraînement en cours de l'année 2024 au pays avant de retourner au club thaïlandais en janvier de cette année.