Tunisie: Projet du budget économique pour l'année 2026 au centre d'un Conseil ministériel

Tunis — La Cheffe du Gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri, a présidé, mercredi 24 septembre 2025 au Palais du gouvernement à la Kasbah, un Conseil ministériel consacré à l'examen du projet du budget économique pour l'année 2026.

La Cheffe du gouvernement a affirmé, à cette occasion, que le projet du budget économique est un document d'orientation qui permet de concrétiser les fondements de la constitution, visant à renforcer la souveraineté nationale et à consacrer les principes de la confiance en ses propres moyens ainsi qu'instaurer la justice sociale entre les différentes catégories.

Le projet de budget économique pour l'année 2026 représente une étape importante sur la voie de l'édification et de la construction, concrétisant les choix nationaux conformément à la vision du Président de la République, Kaïs Saïed, a noté Zenzri.

Les axes du budget économique pour l'année 2026 ont été définis dans le but d'atteindre un équilibre entre la justice sociale et la croissance économique, a-t-elle encore dit.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Cheffe du gouvernement a également précisé que le projet du budget économique, pour l'année 2026 traduit les orientations de l'État dans les domaines social et économique. Ces orientations marqueront le début, de la mise en oeuvre du plan de développement pour la période 2026-2030 et oeuvreront à la réalisation d'un développement global et de la justice sociale dans toutes les régions.

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a présenté un exposé sur le projet de budget économique pour l'année 2026, qui comporte des programmes et des mesures s'inscrivant dans le cadre des axes suivants : -Axe 1 : Renforcer les acquis sociaux et améliorer les conditions de vie à travers : -

La préservation du pouvoir d'achat des catégories vulnérables et à faible revenu.

-Avoir un travail décent et bien rémunéré et réduire le chômage. - Le développement du système de garantie et de couverture sociale. - L'accès à un logement décent. -L'activation du mécanisme de location-vente et la mise à disposition d'un portefeuille foncier de terrains domaniaux au dinar symbolique au profit des promoteurs immobiliers publics, afin de leur permettre de réaliser des logements sociaux, et ce, dans le cadre dudit mécanisme. Il permet aux bénéficiaires de rembourser la valeur du logement sous forme de loyers mensuels tout en tenant compte de leur capacité de remboursement.

Mise à disposition d'un stock de terres domaniales à tarif préférentiel au profit de l'Agence Foncière de l'Habitat afin de fournir des lotissements sociaux. - Réalisation des logements sociaux

Le deuxième axe : Améliorer les services des équipements publics

Le troisième axe : développer et renouveler le parc de transport

Le quatrième axe : Accélérer la mise en oeuvre des projets publics.

Dans les domaines social et économique, le Conseil a recommandé ce qui suit : Renforcer les piliers de l'état social à travers notamment : l'emploi et la réduction du chômage, en mettant en oeuvre un programme pour les nouveaux recrutements dans la fonction publique au cours de l'année 2026 et en continuant à concrétiser le programme de régularisation de la situation des ouvriers des chantiers. Lutter contre l'emploi fragile et interdire la sous traitance Soutenir le travail décent avec des salaires rémunérateurs et une protection sociale.