Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre Oragroup figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours ce 24 septembre 2025.

Au terme de journée de bourse de ce mercredi 24 septembre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Oragroup Togo, maison-mère du groupe bancaire Orabank, a figuré à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours.

Le cours de cette valeur est passé de 2 085 FCFA la veille à 2 240 FCFA ce mercredi 24 septembre 2025, soit une augmentation de 155 FCFA en valeur absolue et 7,43% en valeur relative.

Par rapport au lundi 22 septembre 2025 où il se situait à 1 940 FCFA, le cours de Oragroup Togo connait une augmentation de 300 FCFA. Au premier semestre 2025, cet établissement bancaire s'est retrouvé avec une forte hausse de 232% à +18,282 milliards FCFA contre -13,855 milliards FCFA au premier semestre 2024. C'est ce bon résultat que les investisseurs ont sanctionné positivement.

En dehors de Oragroup Togo (plus 7,43% à 2 240 FCFA), le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres CFAO Côte d'Ivoire (plus 5,53% à 1 145 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 4,62% à 1 360 FCFA), B0A Bénin (plus 3,70 % à 5 185 FCFA) et BICI Côte d'Ivoire (plus 1,96% à 16 400 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,44% à 995 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 4 060 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 4,91% à 3 680 FCFA), SICOR Côte d'Ivoire (moins 4% à 3 600 FCFA) et Solibra Côte d'Ivoire (moins 3,10% à 18 000 FCFA).

Concernant la valeur totale des transactions, elle s'est fortement rabaissée, passant de 3,041 milliards FCFA la veille à 964,490 millions FCFA ce mercredi 24 septembre 2025.

La capitalisation du marché des actions a enregistré une hausse de 27,887 milliards, s'établissant à 12 494,913 milliards FCFA contre 12 467,026 milliards FCFA le mardi 23 septembre 2025.

Celle du marché des obligations connait une augmentation de 3,628 milliards, passant de 10 981,480 milliards de FCFA la veille à 10 985,108 milliards de FCFA ce 24 septembre 2025.

Les trois indices sont tous en vert. L'indice BRVM Composite a progressé de 0,22% à 324,07 points contre 323,35 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,17% à 160,67 points contre 160,40 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a gagné 0,31% à 137,06 points contre 136,63 points la veille.