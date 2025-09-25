Maroc: But décisif d'Aguerd contre le PSG

L'international marocain Nayef Aguerd a inscrit, lundi, l'unique et décisif but de l'Olympique de Marseille lors du Clasico contre le PSG, faisant subir au champion en titre la première défaite de la saison.

Dès la cinquième minute, le défenseur central de l'OM a profité d'une sortie man quée du gardien parisien Lucas Chevalier pour placer la balle servie d'un corner au fond des filets, dans un stade Vélodrome débordant d'enthousiasme.

C'est la première fois depuis novem bre 2011, soit 14 ans que les Marseillais parviennent à prendre le dessus face au PSG en Ligue 1. De retour d'une absence lors du duel contre le Real Madrid mardi dernier (1-2), le joueur marocain retrouve rapidement ses meilleurs jours en signant son deuxième but depuis son arrivée dans les rangs du club phocéen.

Il avait déjà émerveillé par sa perfor mance pendant son tout premier match sous les couleurs marseillaises, avec une réa lisation inscrite en temps additionnel (90è+3), en ouverture de la 4è journée de Ligue 1 contre Lorient (4-0).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A la suite du but du Lion de l'Atlas, les hommes de Roberto de Zerbi ont continué à mettre à mal les Parisiens, en pressant constamment et en restant solides en dé fense. Ils occupent la sixième place de Ligue 1, tandis que le PSG lâche la première place du classement au profit de l'AS Monaco. Agé de 29 ans, Nayef Aguerd (57 sélec tions, 2 buts) s'est engagé dernièrement avec le club phocéen pour les cinq pro chaines saisons, jusqu'en juin 2030.

Pur produit de l'Académie Mohammed VI de football à Rabat, le défenseur central de l'OM connaît bien la Ligue 1 pour être déjà passé par Rennes et Dijon avant de re joindre West Ham en Angleterre puis Real Sociedad en Espagne.