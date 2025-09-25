Afrique de l'Ouest: Confédération AES - L'UA souhaite une nouvelle dynamique de collaboration

Les ministres chargé des Affaires étrangères de la Confédération AES et le Président de la Commission de l'Union africaine(UA), Mahmoud Ali Youssouf, ont échangé, le 22 septembre 2025 au siège des Nations unies. Cette rencontre qui s'inscrit dans la dynamique du renforcement de la collaboration avec les pays de l'AES.

L'Union africaine(UA) ne doit pas être en marge des réalités qui prévalent dans l'espace AES. Pour cela, ses decisions doivent tenir compte de ces dites realites plutôt que de s'en tenir uniquement à des principes abstraits. C'est ce que les ministres en charge des Affaires étrangères de la Confédération AES ont dit au Président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, lors de leur tête-à-tête, le 22 septembre au siège des Nations unies à New York.

Prenant la parole, le ministre burkinabè des affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré a dit au Président de la Commission de l'UA qu'il faut nécessairement corriger les erreurs d'appréciation à travers une immersion dans l'espace AES, avoir une proximité entre les décideurs et le terrain, et sortir du narratif porté par des personnes qui ne sont pas en contact avec eux.

Le terrorisme, l'a-t-il rappelé, c'est toute l'Afrique qui est concernée, pas seulement le Sahel. "Nous devons le combattre à travers une approche réaliste. On ne saurait parler de terrorisme sans les pays de l'AES. Même suspendus, on ne doit pas parler de nous sans nous », a precisé le ministre burkinabè des affaires ètrangères, Karamoko Jean Marie Traoré.

Les diplomates de l'AES sont convaincus que le terrorisme persiste parce qu'il est soutenu par certaines puissances, avec des relais dans des pays voisins de l'AES. C'est pourquoi, ils ont déploré l'absence d'une solidarité agissante de la communauté internationale à l'égard du Mali, du Niger et du Burkina.

A l'unisson, les ministres Abdoulaye Diop du Mali, Bakary Yaou Sangaré du Niger et Karamoko Jean Marie Traoré du Burkina ont exprimé les attentes de la Confédération AES vis-à-vis de l'UA dans le contexte de la crise sécuritaire que traversent leurs pays. Toutefois, ils ont salué la nouvelle dynamique initiée par le Président de la Commission de l'UA qui se manifeste par l'envoi de missions permettant aux représentants de l'institution panafricaine de s'immerger dans la réalité des pays de l'AES.

Les ministres des affaires étrangères de l'AES, l'ont signifié que c'est par cette démarche que pourra évoluer l'appréciation faite actuellement sur les pays de l'AES, souvent basée sur des informations non fondées. Pour sa part, le Président de la Commission de l'UA a dit avoir pris bonne note des préoccupations exprimées par les ministres de l'AES. Mahmoud Ali Youssouf a reconnu la nécessité d'adapter les textes de l'organisation aux réalités propres à chaque État membre. Il a rassuré que, sous son mandat, il veillera à éviter tout isolement des États de l'AES.

« La Commission que je préside continuera à soutenir et conseiller l'AES, mais aussi à prendre en compte ses critiques. Nous allons avancer ensemble », a affirmé le Président de la Commission de l'UA. Par ailleurs, il a également salué la reprise de la coopération entre l'AES et la CEDEAO. Pour lui, c'est une étape importante vers le rétablissement des liens entre l'UA et la Confédération AES.