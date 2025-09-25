Tunisie: Le projet du budget économique pour l'année 2026 au centre d'un conseil ministériel

24 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La Cheffe du Gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri, a présidé, mercredi 24 septembre 2025 au Palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel consacré à l'examen du projet du budget économique pour l'année 2026.

La Cheffe du gouvernement a affirmé, à cette occasion, que le projet du budget économique est un document d'orientation qui permet de concrétiser les fondements de la constitution, visant à renforcer la souveraineté nationale et à consacrer les principes de la confiance en ses propres moyens ainsi qu'instaurer la justice sociale entre les différentes catégories.

Le projet de budget économique pour l'année 2026 représente une étape importante sur la voie de l'édification et de la construction, concrétisant les choix nationaux conformément à la vision du Président de la République, Kaïs Saïed, a noté Zenzri.

Les axes du budget économique pour l'année 2026 ont été définis dans le but d'atteindre un équilibre entre la justice sociale et la croissance économique, a-t-elle encore dit.

La Cheffe du gouvernement a également précisé que le projet du budget économique, pour l'année 2026 traduit les orientations de l'État dans les domaines social et économique. Ces orientations marqueront le début, de la mise en oeuvre du plan de développement pour la période 2026-2030 et oeuvreront à la réalisation d'un développement global et de la justice sociale dans toutes les régions.

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a présenté un exposé sur le projet de budget économique pour l'année 2026, qui comporte des programmes et des mesures s'inscrivant dans le cadre des axes suivants, à savoir renforcer les acquis sociaux et améliorer les conditions de vie, avoir un travail décent et bien rémunéré et réduire le chômage, avoir accès à une couverture sociale et un logement décent.

Le deuxième axe se rapporte à l'amélioration des services des équipements publics. Quant au troisième axe, il s'agit de développer et renouveler le parc de transport

Le quatrième axe concerne, quant à lui, l'accélération de la mise en oeuvre des projets publics.

Dans les domaines social et économique, le Conseil a recommandé ce qui suit : Renforcer les piliers de l'état social à travers notamment : l'emploi et la réduction du chômage, la lutte contre l'emploi précaire, l'interdiction de la soutraitance et la garantie d'un travail décent avec des salaires rémunérateurs et une protection sociale.

