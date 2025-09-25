British International Investment (BII) s'est engagé à verser 20 millions de dollars à l'initiative Hardest-to-Reach (H2R) d'Acumen, un fonds visant à élargir l'accès à l'énergie solaire hors réseau.

British International Investment (BII) a engagé 20 millions de dollars dans l'initiative Hardest-to-Reach (H2R) d'Acumen, un fonds visant à élargir l'accès à l'énergie solaire hors réseau dans les marchés africains mal desservis.

L'investissement, réalisé par l'intermédiaire de H2R Amplify, contribuera à fournir une énergie propre et abordable à plus de 50 millions de personnes dans 17 pays, dont le Malawi, la Sierra Leone et l'Ouganda. Le programme devrait permettre de remplacer l'utilisation du kérosène et d'atténuer plus de 3 millions de tonnes d'émissions de carbone.

H2R Amplify a obtenu 123 millions de dollars lors de la première clôture et utilise un modèle de financement mixte pour attirer les investisseurs privés, en offrant des prêts liés à l'impact et des financements garantis par des créances aux entreprises solaires. Acumen a lancé l'initiative avec le soutien de la recherche et de l'innovation du Royaume-Uni par l'intermédiaire de la plateforme Transforming Energy Access (Transformer l'accès à l'énergie).

Le véhicule se qualifie dans le cadre du défi 2X, qui soutient l'inclusion des femmes dans le secteur de l'énergie grâce à des opportunités économiques pour les femmes en tant que clientes et employées.

Points clés à retenir

Le partenariat BII-Acumen met en lumière la manière dont le financement mixte est utilisé pour combler le déficit chronique d'électricité en Afrique. Près de 600 millions de personnes sur le continent ne disposent toujours pas d'une alimentation électrique fiable, avec des taux d'électrification aussi bas que 12 % dans certaines économies pionnières.

L'énergie solaire hors réseau s'est imposée comme une solution évolutive, les entreprises utilisant des modèles de paiement à l'utilisation et de créances pour étendre l'accès là où les réseaux nationaux sont limités. Les 246,5 millions de dollars levés par H2R à ce jour soulignent l'appétit croissant pour le capital catalytique qui permet de réduire les risques sur les marchés fragiles tout en débloquant la participation commerciale.

En intégrant des plans d'action axés sur l'égalité des sexes, l'initiative s'attaque également au fardeau disproportionné de la pauvreté énergétique supporté par les femmes, qui sont à la fois les principales responsables de la gestion de l'énergie dans les ménages et une main-d'oeuvre sous-représentée dans le secteur. Pour BII, qui a promis de consacrer 30 % de ses nouveaux engagements au financement du climat d'ici à 2026, cet accord marque une avancée sur des marchés à fort impact souvent négligés par les capitaux privés, renforçant ainsi son rôle d'investisseur d'ancrage dans le financement du développement.