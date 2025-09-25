Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 septembre 2025

revue de presse

Nigeria: Les USA lancent un avertissement clair contre la corruption

L'information fait le tour des médias nigérians. La mission diplomatique américaine à Abuja a réaffirmé sa position ferme contre la corruption, y compris au plus haut niveau de l’État.

Le gouvernement américain a déjà imposé des interdictions de visa à des politiciens nigérians accusés d’avoir compromis l’intégrité des élections et mis en péril la démocratie. Pour Washington, priver les responsables corrompus d’accès au territoire américain est un levier essentiel pour promouvoir la responsabilité, la transparence et l’État de droit chez ses partenaires internationaux. (Source allAfrica)

Financement libyen: L'ex-président français Nicolas Sarkozy reconnu coupable d'association de malfaiteurs

C'est l'affaire dans laquelle Nicolas Sarkozy risquait la plus lourde sanction. L'ex-président français a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs, mais a été relaxé des faits de corruption lors de son jugement jeudi 25 septembre.

En avril dernier, à l'issue de trois mois d'audience, le parquet avait requis sept ans de prison ferme et 300 000 euros d'amende à l'encontre de l'ancien locataire de l'Élysée, soit la peine la plus lourde demandée par les magistrats financiers. Pour les 11 autres prévenus, un à six ans de prison avaient été requis. (Source RFI)

80ᵉ AG de l’ONU : L’AES veut parler d’une seule voix

Les Premiers ministres de la Confédération des États du Sahel (AES) se sont réunis cette semaine à New York en marge de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, a appris APA auprès de la primature malienne.

À l’issue des discussions, le ministre malien des Affaires étrangères, porte-parole de la rencontre, a indiqué que les échanges avaient permis de partager des informations sur la situation interne de chaque pays et d’analyser les grands enjeux actuels, notamment l’état du monde et les attentes des peuples sahéliens.

Les chefs de gouvernement ont insisté sur les aspirations légitimes des populations de l’AES : indépendance, souveraineté et dignité. Ils se sont engagés à défendre, à la tribune de l’ONU, une position commune du Burkina Faso, du Mali et du Niger. (Source apanews)

Malawi : Elu avec 57 % des voix, Mutharika retourne à la présidence

Au Malawi, Peter Mutharika, chef du Parti démocratique progressiste (DPP) a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 16 septembre 2025, a annoncé mercredi la commission électorale. L'ancien président a obtenu un large avantage sur le président sortant Lazarus Chakwera, soit 57 % des voix, contre 33 %.

Chakwera a immédiatement reconnu sa défaite plus tôt dans la journée. Cette annonce marque un retour politique majeur pour Mutharika, âgé de 85 ans. Cet homme a été président de 2014 à 2020, date à laquelle il avait aussi été largement battu par Lazarus Chakwera. (Source Africanews)

L’Afrique au cœur de la révolution du football féminin avec FIFA Unites

Du 23 au 29 octobre prochain, les Émirats arabes unis deviendront le théâtre d’une première mondiale avec la compétition FIFA Unites, un tournoi amical qui place l’inclusion et la diversité au centre de l’attention. Si cet événement met en lumière l’équipe de réfugiées afghanes pour ses premiers pas internationaux, il représente surtout une opportunité exceptionnelle pour le football féminin africain.

Pour la Libye et le Tchad, ce tournoi revêt une dimension particulière. Ces deux nations africaines voient en cette compétition leur chance d’intégrer le prestigieux Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola, une reconnaissance qui pourrait transformer l’avenir de leur football national. (Source Afrik.com)

En Ouganda, des manifestations houleuses après la validation de la candidature de l’opposant Bobi Wine

Des centaines de jeunes portant des portraits de l’ancien chanteur se sont rassemblés, mercredi 24 septembre, sur une route de Kampala. Treize militants ont été arrêtés.

Des manifestations à Kampala célébrant la validation de la candidature de l’opposant Bobi Wine pour la présidentielle de janvier 2026 ont donné lieu, mercredi 24 septembre, à des heurts avec la police.

Président de l’Ouganda, pays d’Afrique de l’Est qu’il dirige de main de fer depuis quatre décennies et où la répression politique s’accentue, Yoweri Museveni, 81 ans, a également vu, sans surprise, sa candidature retenue par la commission électorale ougandaise. (Source Le Monde Afrique)

RDC : La masse salariale menace l’équilibre budgétaire malgré la baisse de l’inflation

La République Démocratique du Congo fait face à un paradoxe économique inquiétant : alors que le taux d’inflation devrait atteindre son niveau le plus bas depuis quatre ans à 7,8%, la masse salariale RDC continue de représenter une épée de Damoclès pour les finances publiques. Cette situation crée un déséquilibre budgétaire potentiellement dangereux pour l’économie nationale RDC.

Daniel Mukoko Samba, vice-Premier ministre en charge de l’Économie nationale, a tiré la sonnette d’alarme mardi 23 septembre au sortir de la réunion hebdomadaire du Comité de conjoncture économique. « Si la masse salariale continue de croître sans contrôle, l’essentiel des recettes publiques sera absorbé par le paiement des salaires au détriment des investissements en infrastructures et du développement », a-t-il déclaré. (Source Congoquotidien)

L’Angola crée une identité pour ses diamants

L'ENDIAMA EP travaille à créer une identité pour les diamants produits en Angola afin de répondre à la demande mondiale et de maîtriser le coût par carat, a annoncé ce mercredi à Dundo, dans la province de Lunda Norte, le directeur des opérations minières et des holdings, Miguel Vemba.

S'adressant à la presse en marge de la réunion semestrielle d'évaluation de la production diamantaire, M. Vemba a souligné que cette mesure vise à repositionner l'Angola grâce à l'excellence et à la différenciation de ses produits.

Il a déclaré que la création d'une identité pour les diamants produits en Angola permettra de retracer leur origine et de contrer la pression des produits de laboratoire et/ou synthétiques. (Source Angop)

Environnement - Madagascar ratifie le traité sur la haute mer

C'est fait. En marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies, à New York, mardi, Madagascar a déposé les instruments de ratification du traité sur la protection de la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales ou traité BBNJ.

Comme son nom l'indique, ce traité vise à protéger la biodiversité marine dans les eaux internationales, plus communément appelées la haute mer, qui représente 61 % des océans. Cette biodiversité est estimée essentielle par les experts environnementaux à la préservation de l'équilibre écologique mondial, mais aussi à la lutte contre le changement climatique.

Il s'agit du premier accord international juridiquement contraignant dédié à la préservation de la vie marine dans les eaux internationales. (Source L’Express de Madagascar)

Après le discours du chef de l’état à l’ONU, les féministes sénégalaises réclament des actes concrets

Le lundi 22 septembre 2025, à la tribune des Nations Unies, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a prononcé un discours fort en faveur de l’égalité des sexes, de l’autonomisation des femmes, de la lutte contre les violences basées sur le genre et de l’accès des femmes aux postes de décision. Il a rappelé l’engagement du Sénégal à défendre la Déclaration de Beijing, référence mondiale pour les droits des femmes et des filles.

Si cette prise de parole a été saluée comme un signal porteur d’espoir, les organisations féministes sénégalaises insistent : les paroles ne suffisent pas, elles doivent être suivies d’actions concrètes et mesurables. (Source RTS 1)







