Madagascar: RMDM - « Le peuple ne peut être pris en otage par des promesses non tenues »

Le Rodomben'ny Mpanohitra ho an'ny Demokrasia eto Madagasikara (RMDM) a publié hier une déclaration concernant la situation actuelle du pays. Le mouvement pointe du doigt la responsabilité du régime en place dans la crise sociale et économique qui frappe la population.

Échec du régime

Dans son communiqué, le RMDM rappelle que « selon la Constitution, le peuple est le véritable détenteur du pouvoir. Il ne fait que déléguer ce pouvoir aux responsables politiques élus sur la base de leurs engagements ». Or, poursuit le mouvement, « ces engagements n'ont pas été respectés », ce qui a conduit à une aggravation du mécontentement populaire.

Le RMDM cite en particulier les délestages et les coupures d'eau, assimilés au « symbole de l'échec du régime », mais aussi « l'absence totale de politiques sociales sérieuses ». Le mouvement dénonce un pouvoir qui « fait preuve de mépris et d'indifférence face aux souffrances de la population ».

Valeur commune

Face à cette situation, le RMDM tient le régime « entièrement responsable de la dégradation actuelle ». Le mouvement insiste sur le fait que « les dirigeants doivent rendre des comptes, en précisant que le peuple ne peut être pris en otage par des promesses non tenues et des gestions défaillantes. » En somme, le mouvement appelle les citoyens à se rassembler autour d'une valeur commune, « Ny fitiavan-tanindrazana no mampiray antsika » qui signifie littéralement « l'amour de la patrie est ce qui nous unit ».