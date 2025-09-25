Madagascar: RMDM - « Le peuple ne peut être pris en otage par des promesses non tenues »

25 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Le Rodomben'ny Mpanohitra ho an'ny Demokrasia eto Madagasikara (RMDM) a publié hier une déclaration concernant la situation actuelle du pays. Le mouvement pointe du doigt la responsabilité du régime en place dans la crise sociale et économique qui frappe la population.

Échec du régime

Dans son communiqué, le RMDM rappelle que « selon la Constitution, le peuple est le véritable détenteur du pouvoir. Il ne fait que déléguer ce pouvoir aux responsables politiques élus sur la base de leurs engagements ». Or, poursuit le mouvement, « ces engagements n'ont pas été respectés », ce qui a conduit à une aggravation du mécontentement populaire.

Le RMDM cite en particulier les délestages et les coupures d'eau, assimilés au « symbole de l'échec du régime », mais aussi « l'absence totale de politiques sociales sérieuses ». Le mouvement dénonce un pouvoir qui « fait preuve de mépris et d'indifférence face aux souffrances de la population ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Valeur commune

Face à cette situation, le RMDM tient le régime « entièrement responsable de la dégradation actuelle ». Le mouvement insiste sur le fait que « les dirigeants doivent rendre des comptes, en précisant que le peuple ne peut être pris en otage par des promesses non tenues et des gestions défaillantes. » En somme, le mouvement appelle les citoyens à se rassembler autour d'une valeur commune, « Ny fitiavan-tanindrazana no mampiray antsika » qui signifie littéralement « l'amour de la patrie est ce qui nous unit ».

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.