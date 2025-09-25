Madagascar: AGECS - Une centaine de femmes sur le chemin de l'autonomie

Faire progresser l'égalité des sexes par l'action de la société civile. C'est l'objectif du projet Advancing Gender Equality through Civil Society (AGECS), financé par le gouvernement canadien et mis en oeuvre par la fondation Aga Khan à travers leur programme Organisation de Soutien pour le Développement Rural à Madagascar (OSDRM).

Ce programme vise à renforcer les capacités de la société civile oeuvrant pour le genre. Women Lead Movement (WLM) et " La Plateforme" ont bénéficié d'un soutien financier, technique et en renforcement de compétences sur une période de deux ans pour mener des actions de terrain.

Pour WLM, l'intervention s'est concentrée sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Au total, 151 femmes ont reçu un accompagnement psychologique et financier, leur permettant de reconstruire leur vie et d'atteindre l'autonomie.

De son côté, "La Plateforme" a proposé des formations professionnelles à une quarantaine de jeunes filles et de femmes dans divers domaines, allant de la mécanique automobile à l'artisanat et à la menuiserie. Grâce à ces formations, plusieurs d'entre elles sont aujourd'hui autonomes, travaillent à leur compte ou ont été embauchées par des entreprises locales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Accompagnement. Le projet AGECS vient de s'achever, marquant la fin de deux années de collaboration. Lors de la cérémonie de clôture à Anosy, Rivosoa Rabetokotany, directeur de programme à l'OSDRM, a salué les résultats « satisfaisants » obtenus par les deux organisations de la société civile, malgré leur création récente.

«Nous avons identifié des domaines où un soutien supplémentaire est nécessaire pour qu'elles puissent poursuivre les bonnes pratiques que nous avons partagées», a-t-elle précisé. L'OSDRM, quant à elle, continuera d'intégrer la dimension du genre dans toutes ses activités. «Nous avons élaboré et validé un plan stratégique sur le genre qui servira de document de référence pour nos équipes. Chaque employé saura ainsi que l'égalité des sexes doit être une priorité dans son travail au quotidien», a-t-elle conclu.