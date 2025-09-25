Madagascar: Hajo Andrianainarivelo - « Il faut que la démocratie s'applique pleinement »

25 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Julien R.

Dans un contexte politique tendu, le président du parti Malagasy Miara-Miainga (MMM), Hajo Andrianainarivelo, rompt le silence et adresse un message sans détour. « Il faut que la démocratie s'applique pleinement dans le pays », a-t-il indiqué hier. Un appel ferme au respect des libertés fondamentales, en particulier celle d'expression, qu'il qualifie de socle d'un véritable État de droit.

« Il faut laisser les citoyens s'exprimer librement », a-t-il soutenu, dénonçant une atmosphère pesante, dominée par la peur et les pressions. Selon lui, cette situation ne peut plus durer et des solutions concrètes doivent être apportées. « Il est temps d'apporter des réponses, et de mettre fin à ce climat d'intimidation », a-t-il insisté.

Hajo Andrianainarivelo en appelle aux responsabilités des autorités, qu'il exhorte à se concentrer sur leur mission première : garantir les droits fondamentaux des citoyens. « Eau, électricité, sécurité, éducation, santé... Ce sont là les vrais combats », a martelé l'ancien ministre, tout en regrettant que l'État semble parfois agir à l'encontre de ces priorités. Le numéro un du MMM a également rappelé que son parti n'a jamais abandonné son engagement pour la justice et l'équité.

« Tant que la justice ne sera pas respectée, nous resterons mobilisés », a-t-il déclaré, en réaffirmant la position constante de sa formation politique. Enfin, il s'adresse directement aux dirigeants, les appelant à respecter la voix du peuple. « Ce n'est pas par la répression qu'on peut diriger un pays », a-t-il conclu.

