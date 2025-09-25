Madagascar: Manifestation du 25 septembre - Les partisans du régime appellent à la retenue

Entre grogne populaire et affrontement politique, la manifestation d'Ambohijatovo cristallise les tensions.

Depuis plusieurs jours, une mobilisation grandissante sur les réseaux sociaux appelle à descendre à Ambohijatovo pour manifester contre le délestage et les coupures d'eau. Soutenue par des députés de l'opposition et des figures politiques critiques du régime, cette contestation pourrait s'ériger en véritable test de rapport de force. La grogne, bien réelle en ligne, nourrit la crainte du camp présidentiel, qui redoute qu'elle ne devienne une opportunité politique aux adversaires du pouvoir.

Face à cette agitation, les partisans du régime montent eux aussi au créneau. Ils dénoncent une tentative de l'opposition de « fomenter un trouble » en se servant de la colère populaire contre les coupures d'électricité et d'eau. La tension monte, chacun cherchant à rallier ses soutiens.

Négociations

La ministre de l'Éducation nationale, Marie Michelle Sahondrarimalala, a lancé un avertissement appuyé. « En 2002, nous avons vécu le Syndrome népalais. Des civils malgaches se sont entretués à cette époque » a-t-elle rappelé, en référence aux affrontements sanglants entre civils survenus à cette période.

Même son de cloche du côté de Rinah Rakotomanga, cadre de l'ambassade malgache en Chine et fervente partisane du président. « Je vous invite à bien réfléchir, car d'autres voies existent mais sachez juste une chose : chaque conflit finit toujours autour d'une table de négociations », a-t-elle déclaré. Elle redoute que la colère populaire, bien que légitime, ne soit « au profit des politiciens véreux ».

Incitations

Hier, les sénateurs ont aussi publié une déclaration commune condamnant fermement les projets de l'opposition. « Nous condamnons la préparation de troubles sous toutes ses formes menée par l'opposition, qui cherche à sacrifier le peuple malagasy et la nation. Nous condamnons également l'incitation à la haine, les divisions ethniques, les appels à la violence, les incendies de maisons et de biens, ainsi que les incitations directes au meurtre contre ceux qui n'ont pas les mêmes opinions que l'opposition actuelle.

Nous affirmons qu'il est évident que l'opposition ne cherche nullement des solutions, mais poursuit uniquement la recherche de privilèges et d'intérêts personnels à travers la préparation d'un coup d'État visant à s'accaparer le pouvoir en dehors des élections ». Reste alors à savoir si le mouvement d'aujourd'hui marquera le début d'un nouveau bras de fer de rue ou s'il sera contenu dans l'arène virtuelle des réseaux sociaux.