Madagascar: Énergie solaire - Une centrale de 11,6 MW à Ampangabe, opérationnelle dès octobre

La transition énergétique franchit un cap décisif à Madagascar. À Ampangabe, dans le district d'Ambohidratrimo, les travaux de construction d'une centrale solaire d'une capacité de 11,6 mégawatts (MW) sont sur le point d'être achevés.

L'infrastructure, érigée sur une superficie de 11 hectares et équipée de 17 400 panneaux solaires, devrait être connectée au Réseau Interconnecté d'Antananarivo (RIA) dès le 2 octobre prochain, selon le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH).

À la date d'hier, 5 MW étaient déjà installés et les travaux de mise en place des poteaux et des câbles pour l'acheminement de l'électricité vers le réseau national entraient dans leur phase finale. Ce projet fait partie d'un ensemble de quatre centrales solaires stratégiques mises en place par l'État pour répondre à la crise énergétique dans la capitale.

En effet, selon les données du MEH, le déficit de production électrique à Antananarivo oscille actuellement entre 30 et 50 MW, entraînant des délestages réguliers. La mise en service des quatre centrales - Ampangabe (11,6 MW), Ambatomirahavavy (1,5 MW), Mangatany (9 MW) et Ambodirano Ilafy (7 MW) - permettra de produire un total d'environ 29 MW, réduisant significativement le manque actuel.

Stockage

L'une des particularités de ces nouvelles infrastructures est l'intégration de systèmes de stockage par batteries. Grâce à ces dispositifs, l'énergie solaire captée pendant la journée pourra être stockée et redistribuée durant la nuit, assurant ainsi une alimentation continue, même en dehors des heures d'ensoleillement.

La centrale d'Ambatomirahavavy, déjà testée avec succès, injectera son premier 1,5 MW dans le réseau dès la semaine prochaine. Les chantiers de Mangatany et Ambodirano Ilafy, quant à eux, avancent à grands pas et devraient être finalisés prochainement. Avec ces projets, Madagascar amorce un tournant vers une production énergétique plus propre, plus durable et plus résiliente.

En s'appuyant sur le solaire, le pays réduit sa dépendance aux carburants fossiles coûteux et polluants, tout en offrant des solutions concrètes aux fréquents délestages qui affectent la vie quotidienne des habitants et freinent le développement économique. Selon le MEH, la mise en oeuvre de ces centrales solaires illustre la volonté du gouvernement de faire de l'énergie renouvelable un pilier de sa stratégie énergétique nationale. Reste à accélérer l'investissement et la maintenance pour pérenniser ces avancées.