Madagascar: États-Unis - Le pays s'illustre au Harvard Ministerial Leadership Program

Harvard University, l'une des plus prestigieuses institutions académiques du monde, basée au Massachusetts aux États-Unis, a conçu un programme destiné à accompagner des décideurs gouvernementaux représentés par plusieurs pays.

Il s'agit de Harvard Ministerial Leadership Program. 10 pays à savoir le Botswana, le Kenya, le Sénégal, le Liberia, le Nigeria, le Ghana, Madagascar, la République Démocratique du Congo, l'Indonésie et la Malaisie, ont pris part à ce cycle de formation et de réflexion placé sous le thème central de « Conduire une transformation significative dans des temps difficiles ».

La Grande île a été représentée par la Secrétaire d'État auprès de la Présidence chargée de la Souveraineté Alimentaire, Tahian'Ny Avo Razanamahefa, et s'est illustrée au Harvard Ministerial Leadership Program grâce à son engagement fort pour la souveraineté alimentaire.

Stratégie inclusive et durable

Dans le cadre de ce programme, Madagascar a su se démarquer en plaçant au coeur des échanges son programme visant à atteindre l'autosuffisance en riz, la principale denrée alimentaire de la population malgache.

Lors de ses présentations, la Secrétaire d'Etat chargée de la Souveraineté Alimentaire a mis en avant la stratégie nationale fondée sur la modernisation et la transformation des systèmes de production, la valorisation des terres arables et l'intégration de la jeunesse et des femmes dans la chaîne de valeur agricole. Le développement du partenariat avec le secteur privé n'est pas en reste.

À travers cette participation, Madagascar démontre une fois de plus que son avenir repose sur une stratégie claire, inclusive et durable. « Cet engagement s'inscrit dans la vision du président de la République Andry Rajoelina qui place la souveraineté alimentaire au rang des priorités nationales », a rappelé la Secrétaire d'État, Tahian'Ny Avo Razanamahefa.

Nouvelles perspectives de coopération

Cette ambition a retenu l'attention des experts et des organisateurs. Harvard a ainsi décerné une reconnaissance à Madagascar en saluant la pertinence de la vision déployée et la cohérence avec les objectifs de développement durable.

En outre, « la participation de la Grande île à l'Harvard Ministerial Leadership Program, a également ouvert la voie à de nouvelles perspectives de coopération. Des pays comme l'Éthiopie ont manifesté leur intérêt à travailler en partenariat direct avec Madagascar pour un partage d'expertise et de bonnes pratiques tandis que des partenaires techniques et financiers tels que Big Win Philanthropy en collaboration avec la Banque africaine de développement, ont affirmé leur soutien.

Leur accompagnement vise à consolider la lutte contre l'insécurité alimentaire et à impulser des projets de grande envergure capables d'impacter durablement les conditions de vie des populations rurales », a-t-elle conclu.