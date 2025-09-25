Madagascar: Toliara - Solidarité scolaire à Tanambao-Morafeno

Dans le quartier modeste de Tanambao-Morafeno, en périphérie urbaine de Toliara, une initiative solidaire a récemment illuminé le quotidien de nombreux enfants. Des élèves de l'École Primaire Publique (EPP) locale ont reçu mardi dernier des kits scolaires complets grâce au lycée privé COLSUDO, un établissement scolaire qui réside dans le même quartier, dirigé par Tsikomia Amaïde Arson. Cet élan de générosité, devenu une tradition annuelle, incarne une vraie bouffée d'espoir pour les familles du quartier, confrontées à des difficultés économiques sévères.

Des kits essentiels pour apprendre dignement. Cahiers, stylos, crayons, règles, ardoises et sacs à dos : chaque kit remis aux enfants contient le nécessaire pour suivre une scolarité dans de meilleures conditions. Pour de nombreuses familles, acheter du matériel scolaire est un luxe qu'elles ne peuvent pas se permettre.

Le directeur de l'EPP s'en réjouit : « Ce geste renforce la motivation des élèves et soulage beaucoup les parents ». Les enfants, quant à eux, ont reçu leurs fournitures avec des sourires sincères. Certains ne lâchaient plus leur sac, comme s'ils tenaient un trésor. Pour eux, ce n'est pas qu'un simple cartable, mais un symbole de reconnaissance et une incitation à continuer leur parcours scolaire.

Acteur engagé. Ce n'est pas la première action du lycée COLSUDO dans ce sens. Depuis plusieurs années, l'établissement se démarque par son engagement communautaire. Son directeur insiste sur l'importance de l'équité scolaire : « Chaque enfant mérite les mêmes chances, peu importe son origine. Nous avons une responsabilité en tant qu'acteur éducatif ». Cette vision d'une école solidaire trouve un large soutien, aussi bien chez les enseignants que chez les parents et les habitants du quartier.

Soutien vital dans une zone défavorisée. Tanambao-Morafeno est un des quartiers de la cité du soleil où la pauvreté freine l'accès à une éducation de qualité. Les classes sont surchargées, les équipements manquent, et beaucoup d'élèves arrivent sans fournitures. Les dons du lycée ne sont donc pas qu'une aide ponctuelle, mais un soutien structurant. Une mère confie, émue : « C'est la première fois que mon enfant reçoit un cartable neuf. Cette année, nous n'avions pas les moyens d'en acheter ».

Ces gestes simples soulagent des familles entières et donnent aux enfants la confiance nécessaire pour continuer l'école.

Une remise marquée par l'émotion. Lors de la remise des kits, l'atmosphère dans la cour de l'EPP était chargée d'émotion. Les enfants, alignés sagement, attendaient leur nom. À chaque distribution, un mélange d'impatience, de fierté et d'enthousiasme illuminait leurs visages. Certains ouvraient immédiatement leur sac pour en explorer le contenu. D'autres le serraient contre eux, comme s'ils voulaient protéger ce précieux cadeau. Les enseignants, eux aussi, ont exprimé leur reconnaissance.

« Avoir des élèves équipés facilite l'enseignement. Ils peuvent suivre plus facilement et participer activement », explique un instituteur.

Un précédent avec l'ONG Bel Avenir. L'initiative de COLSUDO n'est pas isolée. L'an dernier, une opération similaire avait été menée pour les enfants défavorisés de l'ONG Bel Avenir, active dans les domaines de l'éducation et du développement durable.

Cette dotation en faveur des enfants de l'ONG avait déjà rencontré un grand succès, démontrant l'impact concret que peut avoir un engagement local. Le fait que cette initiative soit renouvelée chaque année atteste d'une réelle volonté de s'inscrire dans la durée.