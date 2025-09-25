Madagascar: PFSCPE - La société civile appelle à la protection effective des droits de l'enfant

25 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Lors d'un point de presse hier au Louvre, la Plate-Forme Société Civile Pour l'Enfance (PFSCPE) a présenté les recommandations et propositions pour améliorer la protection des droits de l'enfant à Madagascar. Selon Vatosoa Rehareha Andriamiarana, vice-présidente de la PFSCPE, « il est du devoir de chacun de promouvoir et de respecter les droits de l'enfant. Malheureusement, beaucoup d'enfants ne bénéficient pas pleinement de leurs droits, notamment à l'identité, à la santé, à l'éducation, à la participation et à la protection », a-t-elle insisté.

Olivier, membre du PFSCPE et du Comité des enfants, a précisé que « malgré les rapports et recommandations déjà adressés aux autorités, de nombreux enfants restent vulnérables, notamment ceux vivant dans la rue, non scolarisés ou travaillant en bas âge ». Selon lui, les chiffres présentés sont préoccupants : seuls 20 % des enfants suivent une scolarité régulière, tandis que 80 % sont privés de leurs droits fondamentaux. La PFSCPE appelle donc l'ensemble de la société à agir pour garantir une protection réelle et durable à chaque enfant.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.