Madagascar: PFSCPE - La société civile appelle à la protection effective des droits de l'enfant

Lors d'un point de presse hier au Louvre, la Plate-Forme Société Civile Pour l'Enfance (PFSCPE) a présenté les recommandations et propositions pour améliorer la protection des droits de l'enfant à Madagascar. Selon Vatosoa Rehareha Andriamiarana, vice-présidente de la PFSCPE, « il est du devoir de chacun de promouvoir et de respecter les droits de l'enfant. Malheureusement, beaucoup d'enfants ne bénéficient pas pleinement de leurs droits, notamment à l'identité, à la santé, à l'éducation, à la participation et à la protection », a-t-elle insisté.

Olivier, membre du PFSCPE et du Comité des enfants, a précisé que « malgré les rapports et recommandations déjà adressés aux autorités, de nombreux enfants restent vulnérables, notamment ceux vivant dans la rue, non scolarisés ou travaillant en bas âge ». Selon lui, les chiffres présentés sont préoccupants : seuls 20 % des enfants suivent une scolarité régulière, tandis que 80 % sont privés de leurs droits fondamentaux. La PFSCPE appelle donc l'ensemble de la société à agir pour garantir une protection réelle et durable à chaque enfant.