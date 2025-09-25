Après Antananarivo et Dakar, c'est au tour de l'Université d'Antsiranana d'accueillir le programme « Les voix du vivant », une initiative qui s'inscrit dans une démarche de reconnaissance et de valorisation des recherches, savoirs et expériences souvent relégués en marge des sphères dominantes.

Le thème retenu pour l'étape d'Antsiranana est : « Du bon et mauvais usage sociétal des plantes : le Khat comme enjeu de durabilité au Nord de Madagascar ». « Les voix du vivant », inspiré par les travaux du Pr Achille Mbembe, propose une vision qui invite à repenser les hiérarchies du savoir et à promouvoir des démarches interdisciplinaires et inclusives. " Les Voix du Vivant " est un programme intégré à l'initiative de la Fondation de l'Innovation pour la Démocratie. Pour rappel, le Laboratoire de l'Océan Indien est placé sous la responsabilité du Dr Randianina Radilofe.

Cette conférence a vu la participation du Pr Josie Dominique, enseignante-chercheure de l'Université d'Antsiranana, et non moins Directrice de la Recherche et de l'Innovation du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique ( MESUPRES). Lors de son allocution, elle a exprimé l'importance de la richesse qui fait partie de la culture locale et une consommation du khat qui ne doit surtout pas se faire au détriment de l'environnement.