Madagascar: Moto scooter - Thunder Racing Scoot invité à un échange avec le Moto Club de Maurice

Le club malgache Thunder Racing Scoot (TRS), fondé en 2018 sous l'impulsion de Njaka Lazer, s'apprête à franchir une étape majeure dans son développement. Lors d'une récente visite à Madagascar, Reshad Khoyratty, président, et Shabbeer Abdoolla, vice-président du Moto Club Racing Team de Maurice, ont invité le TRS à participer à une rencontre d'échange et de découverte à l'île Maurice en avril prochain.

Cet événement marque une opportunité unique pour les deux clubs de partager leurs expériences et de renforcer les liens entre les passionnés de deux-roues de la région. « Nous sommes honorés que le club TRS ait été choisi pour cette invitation prestigieuse, grâce à notre structure et notre discipline, qui sont des atouts majeurs ayant attiré l'attention du club mauricien », déclare Aina Nino Ravelojaona, président du TRS.

Initialement prévu pour six pilotes, le club envisage d'envoyer deux représentants en raison de contraintes financières. « Nous lançons un appel à tous les passionnés pour des financements et des soutiens afin de permettre à six pilotes de participer. Le club mauricien prendra en charge l'hébergement, le transport sur place et les repas, tandis que nous couvrirons les frais de déplacement vers Maurice », ajoute-t-il.

Lors de la visite des représentants mauriciens, des discussions ont porté sur la comparaison des règlements en vigueur à Madagascar et à Maurice. « Nous avons constaté que les règlements à Maurice sont déjà alignés sur les normes internationales, contrairement aux nôtres. Par exemple, là-bas, les compétitions sont limitées par la cylindrée des motos, tandis qu'à Madagascar, seules les pièces sont réglementées. De plus, Maurice impose des restrictions financières pour garantir l'équité entre compétiteurs, ce qui favorise une compétition plus intense », explique Aina Nino.

La sécurité, un sujet crucial, a également été abordée. À Madagascar, des retards sont observés, notamment en ce qui concerne l'obligation de porter des combinaisons de protection en course, une norme déjà bien établie à Maurice. Ces échanges visent à harmoniser les pratiques et à élever le niveau de professionnalisme dans les compétitions régionales.

Vers un championnat inter-régional

Un autre temps fort de cette rencontre a été l'évocation d'un projet ambitieux : un championnat inter-régional réunissant des passionnés de deux-roues de Madagascar, Maurice, La Réunion, Rodrigues et même de l'Afrique du Sud. Ce futur événement, encore en discussion, promet de dynamiser la communauté motocycliste de l'Océan Indien et de promouvoir les échanges culturels et sportifs.