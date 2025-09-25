Madagascar: Pétanque - Les boulistes malgaches accueillis comme des héros à Ivato

La délégation malgache de pétanque, auréolée de succès lors des compétitions internationales, a foulé le sol de l'aéroport d'Ivato, accueillie en héros par la Fédération Sport Boules Malgache (FSBM), le ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que familles et amis, hier. Avec un titre mondial, quatre médailles et des victoires éclatantes dans la tournée estivale, les boulistes malgaches continuent de faire rayonner Madagascar.

L'aéroport d'Ivato a vibré d'émotion à l'arrivée des boulistes malgaches, de retour d'une campagne internationale mémorable, ce mercredi. Dirigée par Julio Adrien Edouard, la Fédération Sport Boules Malgache (FSBM), accompagnée de représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que de proches et supporters, a réservé un accueil triomphal à ces champions. Une cérémonie officielle de célébration est prévue le 13 novembre 2025, en concomitance avec la préparation des délégations pour les prochains Championnats du monde Seniors Dames et Jeunes, prévus en octobre.

Succès

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La délégation malgache a brillé lors de la tournée estivale, marquée par des victoires prestigieuses. Parmi les moments forts, la victoire au Mondial La Marseillaise, un tournoi réunissant 4 700 compétiteurs, où Madagascar est devenu le premier pays étranger à s'imposer, un exploit historique.

Les boulistes malgaches ont également dominé les tournois de La Roche-sur-Yon, Saint-Bonnet, Saint-Symphorien et Mulhouse, tout en décrochant une médaille d'argent aux Masters de Pétanque, malgré une défaite au Final Four après avoir remporté trois étapes et quatre médailles au Championnat du monde 2025 à Rome.

Leçons à tirer

Lova Rakotoarisoa, l'un des artisans de ces succès, a partagé son enthousiasme : « Je suis tellement heureux, c'était ma première participation à des compétitions internationales et j'ai décroché une médaille d'or ! Les défis étaient nombreux : le climat différent de Madagascar, le rythme intense des compétitions, ça demande beaucoup de physique. Pour atteindre ce niveau, il faut du travail, une bonne attitude et des efforts physiques. Nous demandons aux autorités malgaches de prêter attention aux infrastructures, notamment les terrains de pétanque, qui sont essentiels à notre réussite ».

Jeannot, directeur technique national de la FSBM, a dressé un bilan positif tout en pointant du doigt les axes d'amélioration : « Pendant trois mois, nous nous sommes préparés pour ces compétitions internationales : la tournée estivale, les Masters et le Mondial. Ce fut intense, avec des victoires et des défaites, mais nous nous sommes concentrés sur le Mondial, et les résultats sont là. Nos boulistes ont brillé, notamment à La Marseillaise, mais il reste des lacunes à combler, notamment en termes de moral et de préparation physique. Le rythme des compétitions internationales est exigeant, et cela se ressent ».