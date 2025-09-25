Madagascar: Tremplin Madajazzcar - Antananarivo couronne Vahandanitra

Le 24 septembre, la Teinturerie Ampasanimalo a vibré au rythme du Tremplin Madajazzcar 2025, une compétition internationale rassemblant des participants venus de Madagascar, d'Allemagne, de Belgique, d'Italie, de France, de Norvège, du Mali, du Kenya et de La Réunion. Organisé par Madajazzcar en partenariat avec Skate Park et soutenu par le Radisson, cet événement constituait la finale de la sélection tananarivienne, première étape avant les phases régionales et la grande finale nationale qui désignera le meilleur groupe de jazz de Madagascar.

Cette année, la thématique de l'interculturalité et de la diversité a guidé les prestations, évaluées selon des critères précis : expression musicale, technicité, comportement scénique et qualité de présentation.

Après une semaine de formation intensive dispensée par les organisateurs, cinq groupes émergents ont relevé le défi : Cinq Op, Art DM, UJ&B, Jady Trio et Vahandanitra. Chacun a offert deux performances, mêlant standards du jazz, interprétations audacieuses et compositions originales, donnant au public un aperçu de la vitalité de la scène jazz malgache.

Pour Jackie Ranarison, organisateur principal, le Tremplin est avant tout « un espace de promotion des jeunes talents et de partage de la passion du jazz, un art qui transcende les différences sociales ou de genre ».

Compétition serrée

Un message incarné par Fiderana Ravoajanahary, unique participante féminine, membre de Cinq Op, qui souligne : « Le jazz n'est pas réservé aux hommes, c'est une musique de liberté ».

Le concours s'est déroulé sous l'oeil attentif d'un jury composé de six professionnels - musiciens, programmateurs et organisateurs - parmi lesquels Bolo Rakoto David, Joro J. Rakotozafiarison, Vatsiahy Ravaloson, Eric Rakotoary, Rasoamiaramanana Eric et Andy Rasoanaivo. Leur expertise a permis d'apprécier chaque détail des prestations, depuis la justesse des notes jusqu'à l'émotion transmise sur scène.

Au terme d'une compétition serrée, c'est le groupe Vahandanitra qui a su captiver le public et conquérir le jury. Composé de Rado Niaina (saxophone), Fetra (guitare), Cédric (basse), Tommy (piano) et Finoana (batterie), le quintet a séduit par son énergie, sa cohésion et la richesse de ses improvisations.

Cette victoire leur ouvre les portes de la grande finale nationale, où ils représenteront fièrement Antananarivo face aux gagnants des autres régions, comme Toamasina et Antsirabe. Cette ultime confrontation réunira également des jurés et des représentants étrangers, promettant un rendez-vous final d'exception pour célébrer le jazz dans toute sa diversité.