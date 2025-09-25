Madagascar: Fraudes douanières - Un conteneur rempli de cigarettes saisi

Grosse prise pour les responsables du service de lutte contre les stupéfiants et contrefaçons ainsi que le service des renseignements et d'enquêtes au niveau des douanes malgaches, au port de Mahajanga.

Environ cinquante-sept mille six cents cartouches de cigarettes de contrefaçon de marque Good Look « rouge » ont été interceptées par les douaniers, lundi 22 septembre.

La cargaison était dissimulée dans un conteneur déclaré comme du papier hygiénique. La marchandise a été découverte grâce aux renseignements des autorités douanières et à la coopération au niveau de l'océan Indien entre les douanes de Madagascar et celles de La Réunion.

Cette dernière a transmis des informations cruciales sur ce trafic transfrontalier au niveau des responsables douaniers malgaches, pour déjouer cette tentative d'importation de millions de cigarettes de contrefaçon.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'inspection du conteneur a révélé qu'il contenait évidemment mille cent cinquante-deux (1 152) cartons de cigarettes "Good Look", soit cinquante-sept mille six cents (57 600) cartouches, l'équivalent à plus de 11,5 millions de tiges de cigarettes, lundi dernier.

Partage d'informations

« La fraude consistait à dissimuler la cargaison de cigarettes de contrefaçon derrière un volume dérisoire de quatre-vingt-quatorze cartons de papier hygiénique, le tout renfermé dans un conteneur. De plus, deux cartons contenant l'inscription de ruban adhésif avec le nom « Imperial Tobacco » étaient également constatés avec les marchandises saisies.

Le conteneur a été immédiatement scellé avec du plomb. L'affaire est transmise devant les tribunaux, conformément aux lois et règlements régissant la lutte contre la contrefaçon. Le partage d'informations et la coopération entre les autorités douanières sont essentiels, c'était le seul moyen d'empêcher cette tentative de contrebande. Ce genre d'incident met en lumière les dangers de la contrebande.

Outre la perte d'argent qui devrait revenir à l'État, elle peut également constituer une menace pour la santé publique, car la qualité des marchandises n'est ni contrôlée ni vérifiée », a été publié sur la page officielle de la Direction générale des douanes de Madagascar, mardi dernier.

Le rôle de la coopération régionale est crucial. Sans les informations partagées par la douane de La Réunion, ce trafic de cigarettes aurait pu échapper aux contrôles douaniers.

Cet incident souligne l'importance de la coopération régionale pour lutter contre les trafics transfrontaliers d'envergure.

L'enjeu fiscal est important, car la contrebande de tabac représente un manque à gagner économique considérable pour l'État, qui ne perçoit pas les taxes dues sur ces produits. Et l'enjeu sanitaire n'est pas aussi à minimiser. Les cigarettes de contrefaçon sont des produits non contrôlés, de qualité douteuse, qui représentent un risque majeur pour la santé publique.