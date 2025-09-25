Madagascar: Portrait - Midori, une artiste multidisciplinaire en quête de liberté

Peintre, graphiste et animatrice, Kaliana Randriamahaly - alias Midori - trace un chemin artistique où la couleur, l'expérimentation et la liberté se rencontrent pour donner vie à un univers à la fois authentique et audacieux.

Dans le paysage artistique malgache, Midori s'impose comme une voix nouvelle et singulière. Derrière ce nom japonais qui signifie « vert » se cache bien plus qu'une simple couleur : c'est un symbole de vitalité, d'équilibre et d'espoir, des valeurs qu'elle infuse dans chacune de ses oeuvres. Peintre, graphiste et animatrice, elle refuse de se limiter à une seule discipline, préférant explorer toutes les formes d'expression qui nourrissent sa créativité et lui permettent de transmettre ses émotions.

Nourrie par la culture pop et les influences des années 90, MIDORI développe un univers où la simplicité des formes rencontre la force des contrastes. Sa palette, vive et expressive, révèle une sensibilité tournée vers l'harmonie et l'authenticité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Depuis ses premiers pas dans la fresque en 2023, elle a déjà marqué la scène artistique par des collaborations et projets d'envergure : une participation au Jardisn du Monde en 2023, une fresque engagée autour du projet environnemental Charbon Vert en 2024, le Stritarty Festival de l'Alliance Française d'Antsiranana sur le thème de la paix, ou encore les sessions de live painting du collectif RAW à Nosy Be en 2025.

Ces expériences, entre festivals, initiatives culturelles et créations urbaines, lui ont permis de confronter son art à des publics variés et de renforcer son ancrage dans la scène contemporaine.

Sa force réside dans sa multidisciplinarité. Peinture, graphisme, animation, mode : MIDORI ne se contente pas de créer, elle lie, rassemble et transforme chaque projet en un espace d'échange. La couleur est son langage privilégié, chaque nuance portant une énergie, une émotion, un message.