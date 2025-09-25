Madagascar: Ambohijanahary - Un homme poignarde une femme âgée

Un homme d'une vingtaine d'années a escaladé la clôture de la maison de sa famille élargie à Ambohijanahary, commune d'Antehiroka, lundi. Armé d'un poignard, il a agressé une dame de 70 ans qui se trouvait seule à l'intérieur.

« L'homme peut être considéré comme le petit-fils de la victime. Il semblait sous l'influence de substances psychotropes au moment des faits », témoigne un voisin.

Les motivations de l'agresseur restent inconnues. Le fils de la victime était alors en mission et sa femme absente. La septuagénaire, occupée à repasser des vêtements, a aperçu l'intrus à la porte. Elle l'a croisé et a tenté de se défendre en saisissant l'arme, mais a été poignardée.

L'assaillant a également été touché durant l'altercation. La victime a réussi à lui échapper et à alerter le voisinage en criant dans la cour.

Des hommes du quartier se sont précipités pour intercepter le jeune homme qui tentait de fuir après avoir jeté le poignard. La foule en furie a failli le lyncher, mais l'intervention rapide des gendarmes a permis d'éviter le pire.

La blessée a déjà reçu les soins nécessaires et a porté plainte.