Madagascar: Mannequinat - Raman s'est éteint à 52 ans

À 52 ans, Mandresy Razafindrakoto, plus connu sous le nom de Raman, s'est éteint ce lundi, des suites d'un cancer des deux reins, laissant derrière lui son épouse et ses deux enfants. Mannequin depuis 1995 puis styliste reconnu, il fut l'un des pionniers qui ont contribué à restructurer le mannequinat à Madagascar et à ouvrir la voie à de nouvelles générations.

Élu meilleur mannequin homme en 1996 lors du festival Manja, il a défilé pour la plupart des stylistes de son époque et collaboré avec l'agence Totem, participant à des événements d'envergure tels qu'Elite Model Look, Kalou de La Réunion ou encore Made in Madagascar de l'Île Maurice.

En 2002, il fonde sa propre marque, RAMAN, et décroche le titre de meilleur styliste la même année au festival Manja. Ses créations habilleront plusieurs artistes emblématiques de la scène musicale malgache, dont Tovo J'Hay et Ambondrona.

Au fil des années, Raman multiplie les projets : Parfums de Madagascar à Paris en 2005, Trade Show à Bangkok en 2006, direction artistique du défilé Team Collectors by TACHOU en 2013, et la tournée internationale Beautiful People de 2013 à 2015, qui le conduit de Madagascar à Paris, Milan et l'île Maurice.

Son nom reste aussi associé à des événements marquants comme First Lady en 2016 ou encore Modus Mode en 2019.