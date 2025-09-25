Madagascar: Jiu-jitsu - Anthony Masblanc, un expert sur les tatamis malgaches

Les amateurs de jiu-jitsu auront droit à deux grands événements : un séminaire technique animé par le Français Anthony Masblanc, suivi du tournoi Open Mat le 27 septembre au Dojo Rama.

Deux grands rendez-vous attendent les férus de jiu-jitsu cette semaine dans la capitale. Le technicien français Anthony Masblanc, ceinture noire depuis mai dernier, est à Antananarivo pour animer un séminaire de haut niveau au dojo ESCA Antanimena. Organisé par Brazilian Jiu-jitsu ESCA, le stage débute ce jour avec une session « Gi » de 17h à 18h30, avant de se poursuivre demain avec le « No-Gi » à la même heure.

Dix techniques seront présentées lors de chaque session, à l'intention des pratiquants adultes, masters et juvéniles. Anthony Masblanc n'est pas un inconnu dans le monde du JJB. Affilié au club CBU Combat Limoges, il cumule vingt années de pratique et une riche expérience en compétition : 13 Championnats de France, 5 Coupes de France, et plusieurs tournois internationaux dont le NAGA Europe et le Tournoi de Paris.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il y a affronté Samir Faïdine, champion du Cage Warriors, en finale pour la ceinture. « J'ai des liens familiaux avec Madagascar. Ce séminaire est une manière de contribuer à la visibilité du JJB malgache », confie-t-il. Sa philosophie repose sur la rigueur et le plaisir : « Croyez en vous, entourez-vous bien, et ne négligez aucun aspect de la performance. Mais surtout, gardez toujours du plaisir dans votre pratique ».

En parallèle, Anthony s'intéresse à la préparation physique, au trading et à l'énergétique. Il ambitionne de devenir un coach capable d'amener ses athlètes au plus haut niveau international. Ce séminaire précède le tournoi Open Mat prévu le 27 septembre au Dojo Rama, organisé par la Ligue Analamanga et la Fédération Malagasy de jiu-jitsu. Ouvert à tous les combattants, il promet de réunir les meilleurs talents locaux dans une ambiance de compétition et de fraternité.