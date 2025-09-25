Madagascar: Ambassade de l'Inde - La médecine ayurvédique, mise à l'honneur à Antananarivo

L'ambassade de l'Inde à Madagascar a célébré l'« Ayurveda Day » lors d'une cérémonie conviviale, organisée à Tsaralalana le 23 septembre dernier. L'événement s'est déroulé en présence du ministre malgache de la Santé publique, le Pr. Zely Arivelo Randriamanantany, de plusieurs personnalités officielles et de membres de la communauté indienne.

Placée sous le thème « L'Ayurveda pour les personnes et la planète », cette rencontre a dépassé le cadre d'une simple commémoration. « Elle constitue une étape importante vers la reconnaissance mondiale de l'Ayurvéda, cette science millénaire de la vie », a souligné Alka Sarkar, chargée d'affaires de l'ambassade. En effet, Ayurvéda signifie « la connaissance de la vie » en sanskrit.

Pour rappel, l'Ayurvéda est un système médical et un art de vivre traditionnel, originaire de l'Inde.

À l'initiative du Premier ministre indien, Narendra Modi, le gouvernement encourage déjà cette approche à travers des programmes de santé publique, en mettant en avant une alimentation riche en fruits et légumes, la pratique du yoga pour tous, et des actions de prévention pour limiter les maladies pour une santé mentale et physique renforcée pour chacun en Inde.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Une nation forte repose sur un peuple en bonne santé », a rappelé Mme Sarkar, qui voit dans l'Ayurvéda une réponse globale aux défis contemporains, tels que les maladies liées au mode de vie, les effets du changement climatique, et les préjudices causés par le stress.

Médecine holistique, l'Ayurveda vise à maintenir l'équilibre du corps et de l'esprit, tout en protégeant l'environnement. Un expert indien a effectué une séance de partage sur les bases de cette médecine traditionnelle indienne, une discipline qui repose sur l'harmonisation de trois énergies fondamentales, les clés de la prévention des maladies qui touchent toutes les parties du corps humain.

Pour illustrer cette philosophie, l'ambassade a également proposé une exposition présentant des plantes médicinales et divers produits ayurvédiques, en mettant en avant leurs propriétés thérapeutiques.