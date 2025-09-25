Sénégal: À Kédougou, Birame Souleye Diop demande aux entreprises minières de respecter leurs obligations envers les riverains des mines

Kédougou — Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a invité les sociétés minières, mercredi, à Kédougou (sud-est), à honorer leurs obligations envers les communautés locales, y compris celles qui sont liées à la protection de l'environnement.

"Nous invitons, ici, à Kédougou, l'administration minière à respecter toutes ses obligations légales et sociales en termes de préservation de l'environnement, ses obligations envers les communautés", a lancé M. Diop.

Il a fait ce plaidoyer en présence de la gouverneure de Kédougou, Mariama Traoré, du président du comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) au Sénégal, Thialy Faye, et de représentants des sociétés minières exerçant des activités dans cette région.

"Dans le Code minier, on ne parle pas de responsabilité sociale de l'entreprise. Ça n'existe pas" dans ce document, a précisé Birame Souleye Diop, tout en demandant aux dirigeants des sociétés minières de penser aux riverains des mines.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, 5 milliards de francs CFA ont été dépensés au cours des cinq dernières années par des entreprises exerçant des activités d'extraction de ressources minières dans la région de Kédougou, au titre de la responsabilité sociale d'entreprise.

"Investir 5 milliards de francs CFA pendant cinq ans pour les communautés impactées et venir nous en parler comme ça ! C'est vraiment insuffisant pour des gens qui ont perdu leurs terres..." a soutenu le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.

Le président du comité national de l'ITIE au Sénégal, Thialy Faye

Le président du comité national ITIE du Sénégal soutient, en parlant des ressources minières, que "si [elles] sont exploitées avec responsabilité, [elles] peuvent transformer profondément l'économie locale et nationale".

"Il faut une vigilance active pour éviter l'impact négatif [de l'exploitation des mines] sur l'environnement et la biodiversité", a dit Thialy Faye.

Demba Doucouré, un adjoint du maire de Kédougou, s'est réjoui de la visite, dans la région, du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.

"C'est une démarche [...] que nous saluons à sa juste valeur, car il y a des tensions autour des sites miniers. Elles découlent d'une méconnaissance, voire une mauvaise interprétation, des réglementations en vigueur", a dit M. Doucouré.

"C'est un paradoxe qui persiste : malgré l'existence massive de mines dans la région de Kédougou, le chômage y reste élevé, surtout dans les localités où opèrent les entreprises minières", a-t-il relevé.

Demba Doucouré invite les pouvoirs publics à faire bénéficier les riverains des mines du Fonds d'appui et de péréquation aux collectivités territoriales (FAPCT).

Le FAPCT est approvisionné par l'industrie minière et destiné aux communautés vivant près des zones d'exploitation minière.