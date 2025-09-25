Sénégal: Tivaouane - Lancement d'un projet sur le numérique qui vise à former 500 jeunes

Tivaouane — Le programme national "Sénégal Digital Show" porté par l'organisation "Marketing Solution Center" (MSC), a été lancé mercredi pour l'étape de Tivaouane où en 500 jeunes seront formés aux compétences digitales monétisables dans un espace de quatre jours, a appris l'APS des initiateurs.

La cérémonie de lancement de l'étape de Tivaouane, s'est déroulée à la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté de Tivaouane.

Dans le cadre de sa mission de démocratisation de l'accès au numérique, le programme Sénégal Digital Show a entrepris une tournée dans les 46 départements du pays, avec pour objectif de former 20 000 jeunes dans le domaine du numérique. Le projet vise aussi à aider à la création de 600 startups formalisées, d'ici 2026.

Après Ziguinchor, Kolda et Diourbel, l'initiative se déploie à Tivaouane avec le TIV Digital Show 2025, qui se tient jusqu'à samedi, en partenariat avec la municipalité.

Placée sous le thème "Accélérer l'inclusion numérique et l'employabilité des jeunes à Tivaouane", cette édition entend former 500 jeunes aux compétences digitales monétisables. Il s'agit du référencement, de l'e-commerce, du community management, du développement web.

L'initiative envisage aussi d'appuyer l'insertion professionnelle des bénéficiaires de ces formations par des stages, de promouvoir l'auto-emploi et de stimuler l'innovation locale.

Un hackathon et un village numérique permettront de sélectionner 20 projets à fort potentiel, dont 10 recevront un financement de l'Agence d'appui au développement des petites et moyennes entreprises (ADPME) et un suivi technique sur 12 mois.

Une attention particulière sera portée à l'inclusion sociale et territoriale, avec des mesures garantissant la parité, l'accès des jeunes déscolarisés et des populations rurales, ainsi que l'octroi de bourses et d'aides logistiques.

Cette initiative devra donner lieu à la naissance d'un consortium numérique à Tivaouane, destiné à fédérer acteurs publics, privés et associatifs autour d'un écosystème digital départemental.

La déléguée départementale de la SONAGED Astou Thiombane Guèye, a représenté le directeur général de cette société, Khalifa Ababacar Sarr, parrain de la "TIV Digital Show 2025".

Elle a souligné l'attachement du parrain à la formation et à l'épanouissement de la jeunesse du département..

Astou Thiombane Gueye a aussi insisté sur la disponibilité de la SONAGED à collaborer avec les institutions locales - conseil départemental, mairie et autres collectivités - pour accompagner les initiatives citoyennes et innovantes.

Depuis son lancement, le "Sénégal Digital Show" a déjà formé 7 807 jeunes, sensibilisé plusieurs milliers d'autres aux opportunités offertes par le digital et accompagné l'émergence de projets innovants, dont certains sont aujourd'hui en phase d'incubation.