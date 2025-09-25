Sénégal: Bakel - Des orpailleurs sensibilisés sur la gouvernance des ressources minières

Bakel — La commune de Bakel a abrité récemment un atelier d'échanges et de sensibilisation à l'intention des orpailleurs de ce département de la région de Tambacounda, organisé par le ministère de l'Energie du Pétrole et des Mines.

"On a passé en revue la réglementation minière pour sensibiliser les acteurs et échanger avec les services techniques et collectivités territoriales concernés, en vue de trouver des recommandations pour une exploitation responsable et durable des ressources minières", a expliqué Diéry Abdoul Diallo, directeur régional de l'Energie et des Mines de Tambacounda.

Il s'exprimait au terme d'un atelier qui s'inscrit dans le cadre des journées portes ouvertes lancées par le ministre Birame Souleye Diop axé sur le thème "Vers une exploitation responsable et durable des ressources minérales pour un développement inclusif au Sénégal".

La rencontre a été présidée par le préfet du département de Bakel, Daouda Sène, en présence des autorités administratives, territoriales, des chefs de service et des orpailleurs du département.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon M. Diallo, les échanges portaient notamment sur le code minier, l'exploitation semi-mécanisée et la formalisation des orpailleurs. Dans cette perspective, il a salué la mise en place d'un cadre de concertation pour prévenir les problèmes dans l'exploitation artisanale et semi-mécanisée dans certaines communes.

"On a reçu des recommandations pour l'augmentation des couloirs d'orpaillage et aussi l'ouverture des carrières publiques au niveau des arrondissements ou communes, en vue de permettre aux exploitants de sables de s'activer pleinement", a ajouté le géologue.

L'ouverture des comptoirs au niveau des sites d'orpaillage mais aussi le désenclavement des zones concernées par la construction de pistes et l'amélioration du réseau téléphonique pour plus de sécurité ont également été des points débattus à la rencontre.

La formalisation des orpailleurs permettra à l'État de gérer toute la chaîne de valeur en ayant une maîtrise sur la production, de connaître le lieu de vente du produit et de créer des centres de traitement intégrés afin d'éviter des pollutions environnementales, a rappelé M. Diallo.

"Dans le département de Bakel, on est un peu en avance par rapport aux autres. Ici, la plupart des gens ont déjà leur GIE. Bakel regorge plus de 90 % des titres miniers de la région de Tambacounda", a dit M. Diallo, estimant que ces échanges sont nécessaires pour améliorer la gouvernance des ressources minières.