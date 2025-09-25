Sénégal: Ballon d'or France Football - Sadio Mané, le seul joueur africain dans le top 3 depuis George Weah

Dakar — L'international sénégalais de football Sadio Mané, deuxième au classement en vue de l'attribution du Ballon d'or France Football en 2022, reste le joueur africain le mieux classé depuis le sacre du Libérien George Weah, il y a trente ans.

L'ancien attaquant de l'AC Milan (1995-2000) est le seul joueur africain à avoir remporté le Ballon d'or européen. Il a obtenu cette prestigieuse récompense grâce aux performances réalisées avec le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, en 1994.

Le club parisien avait atteint les demi-finales. Pendant la 40e édition du Ballon d'or, George Weah était le meilleur buteur de la Ligue des champions (7 buts).

Weah s'est retiré du football il y a vingt-deux ans, après avoir joué pour l'AS Monaco (France), Manchester City, Chelsea (Angleterre) et Al Jazira Club (Émirats arabes unis).

Le Libérien a servi l'Olympique de Marseille pendant une saison (2000-2001). Il a célébré son jubilé, le 11 juin 2005, au stade Vélodrome de Marseille. Des années plus tard, il se consacre à la politique.

En septembre 2018, son numéro 14 est retiré par la Fédération libérienne de football. La même année, il est élu président de son pays pour un mandat de six ans.

Candidat à un second mandat en 2023, il est battu au second tour du scrutin.

Sadio Mané, l'Africain le mieux classé depuis George Weah

Depuis l'exploit historique de George Weah, lors de la 40e édition du Ballon d'or France Football, aucun autre joueur d'un pays africain n'a remporté cette distinction individuelle, malgré les bons classements de certaines stars du continent.

Sadio Mané, deuxième au classement en vue de l'attribution du Ballon d'or 2022 - derrière le Français Karim Benzema -, est le seul joueur africain, après Weah, à figurer dans le top 3.

L'ailier sénégalais était quatrième en 2019, devant l'Égyptien Mohamed Salah, qui tenait la cinquième place. Un classement que Salah va de nouveau occuper en 2022.

L'Égyptien et le Sénégalais étaient tous les deux des joueurs de Liverpool (Angleterre).

Auteur d'une saison remarquable en 2024, avec le même club, Mohamed Salah est sacré champion d'Angleterre, meilleur joueur, meilleur buteur (29 buts) et meilleur passeur (18 passes) du championnat anglais.

Mais ses belles performances ne lui ont pas permis d'intégrer le top 3 du Ballon d'or 2025.

Outre Sadio Mané et Mohamed Salah, d'autres footballeurs africains ont intégré le top 10 du Ballon d'or depuis 1995 : Didier Drogba (Côte d'Ivoire), Samuel Eto'o (Cameroun), Riyad Mahrez (Algérie) et Victor Osimhen (Nigeria).