Sénégal: Tambacounda - Le marché Corona confronté à l'insécurité et à l'absence d'électricité

Tambacounda — Mamadou Camara, un délégué des commerçants du marché Corona, a décrié, mercredi, l'absence d'électricité et l'insécurité auxquelles est confronté cet endroit public situé au coeur de la ville de Tambacounda (est).

Cet espace de commerce tire son nom de la pandémie de coronavirus, au cours de laquelle il a été inauguré.

Selon son gestionnaire, il comprend 90 boutiques, 240 petites pièces occupées par des vendeurs de tissus, 640 "abris provisoires" réservés au commerce des légumes et un espace de 2 600 étals.

Malgré ces commodités, il est dépourvu d'électricité, ce qui constitue une source d'insécurité pour ses occupants.

"C'est un marché où on peut trouver tout ce qu'on veut. Malheureusement, la sécurité fait défaut", a signalé Mamadou Camara dans un entretien à l'APS.

"Nous n'avons pas de vigiles à proprement parler. Les cinq personnes chargées de veiller à la sécurité du marché sont rémunérées avec les cotisations des commerçants, dont le montant est insuffisant pour le recrutement de vigiles bien formés. Nous avons besoin de huit gardiens pour garantir la sécurité du marché", poursuit le délégué des commerçants.

L'électricité, une denrée essentielle pour la sécurité du marché, est tout aussi indispensable au déroulement des activités commerciales, la conservation de certaines marchandises, par exemple, selon Mamadou Camara.

"Les commerçants qui veulent vendre du poulet ou du poisson ne peuvent pas le faire parce que nous n'avons pas d'électricité", s'est inquiété M. Camara.

Faute d'électricité, certains occupants du marché recourent à des installations électriques non conformes aux normes, a-t-il laissé entendre, ajoutant que cette façon de se débrouiller engendre des incendies.

L'un des incendies a occasionné des pertes évaluées à 32 millions de francs CFA, un autre a causé la perte de marchandises d'une valeur de 18 millions, selon le délégué des commerçants.

Il n'existe qu'une seule bouche d'incendie, a-t-il signalé en la jugeant insuffisante pour la sécurité du marché et des commerçants.

Mamadou Camara déplore, par ailleurs, l"'occupation anarchique" de la voie publique par des commerçants. Du fait de cette situation, "il est difficile d'organiser les secours en cas d'incendie", note-t-il.

Il souhaite que la mairie de Tambacounda vienne en aide aux commerçants en mettant des vigiles à leur disposition.

Des agents de la protection civile ont visité le marché Corona et ont relevé les sources d'insécurité, a signalé Mamadou Camara.

Il regrette qu'il n'y ait pas encore de remèdes aux maux dont souffre le marché.