Sénégal: Kaolack - Des acteurs planchent sur la nouvelle stratégie de bonne gouvernance, un cadre 'plus transparent, plus inclusif'

Kaolack — La nouvelle stratégie nationale de bonne gouvernance, en cours d'élaboration, traduit une "volonté ferme des autorités sénégalaises de bâtir un Etat plus transparent, plus inclusif et plus responsable au service du développement durable et de la cohésion sociale", a estimé Mor Diakhaté, directeur exécutif de l'ONG ALPHADEV.

"La bonne gouvernance constitue l'un des piliers fondamentaux de la vision +Sénégal 2050+, l'agenda de transformation impulsé par les autorités. Elle traduit une volonté ferme de bâtir un Etat plus transparent, plus inclusif et plus responsable au service du développement durable et de la cohésion sociale", a dit M. Diakhaté.

Le directeur exécutif de l'ONG ALPHADEV, une organisation qui œuvre pour la promotion socio-économique des femmes, des jeunes et des enfants issus des milieux défavorisés, prenait part à Kaolack (centre) à l'atelier de consultation citoyenne pour l'élaboration de la stratégie nationale de bonne gouvernance.

"La bonne gouvernance est un défi permanent. Les réformes engagées par l'Etat ont ouvert des perspectives positives, mais des entraves subsistent dans la gestion publique. Les citoyens, de plus en plus conscients de leurs droits, expriment une forte demande de transparence et d'inclusion", a-t-il fait observer.

Dans un contexte mondial marqué par des "standards internationaux exigeants, Mor Diakhaté estime que le Sénégal doit consolider ses acquis et maintenir sa "place honorable" dans les classements de la bonne gouvernance.

"En tant qu'ONG nationale engagée dans l'éducation, la gouvernance locale et le développement communautaire, ALPHADEV est fière d'apporter son appui à la tenue de cette rencontre", a fait valoir Mor Diakhaté pour qui, la bonne gouvernance n'est pas une affaire exclusive des institutions, "elle concerne chaque citoyen, chaque communauté et chaque organisation".

"La bonne gouvernance, l'évier essentiel de développement, est une condition de cohésion sociale", a indiqué pour sa part le directeur de la promotion de la bonne gouvernance Dr Alassane Guèye.

Depuis l'adoption de la première Stratégie nationale de bonne gouvernance, en 2013, le Sénégal a consenti des "efforts considérables", avec des réformes institutionnelles, la mise en place de nouvelles procédures administratives, le renforcement des capacités des administrations, la promotion de la transparence et de la redevabilité, a expliqué M. Gueye.

"Ces acquis sont réels et doivent être salués. Mais, nous devons aussi avoir le courage de reconnaître que des défis majeurs persistent : la perception de la corruption, le déficit de confiance entre gouvernants et gouvernés, les inégalités d'accès à l'information publique, la faible implication de certaines couches sociales dans la prise de décision", a relevé le directeur de la promotion de la bonne gouvernance.

Pour l'adjoint au gouverneur de Kaolack chargé du développement, Mamadou Habib Kamara, a invité à renforcer la transparence dans la gestion des ressources locales, à encourager l'implication citoyenne notamment des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap, dans la gestion des affaires publiques.

L'autorité administrative a préconisé de lutter "efficacement contre la corruption, le clientélisme et toutes les formes de mal gouvernance et de favoriser une meilleure coordination entre administration déconcentrée, collectivités territoriales et acteurs de la société civile".

"La réussite de cette nouvelle stratégie nationale de bonne gouvernance dépendra de notre capacité collective à innover, à dialoguer, à construire des consensus solides et à mettre l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers", a estimé Mamadou Habib Kamara.