Niger: Un administrateur délégué tué lors d'une embuscade dans la région de Tillabéri

Au Niger, l'administrateur délégué de la commune rurale de Gorouol, dans la région de Tillabéri et l'agent de la police qui l'accompagnait, ont été tués lundi soir lors d'une embuscade. L'attaque, menée par des jihadistes se déplaçant à moto, n'a pas été revendiquée. La veille, la population du canton que dirigeait Issa Santi, avait organisé une grande marche pour demander une meilleure sécurité et un retour à la paix.

C'est en fin de journée, en plein jour, alors qu'il se rendait sur un site aurifère avec son escorte, un policier et des membres du comité de défense de la zone, qu'Issa Santi a été tué. Les deux roues interdits par l'armée, l'administrateur de la commune de Gorouol, au sud-ouest du Niger, il a été nommé par le Général Tiani le 8 août dernier, se déplaçait en charrette.

Les assaillants, à moto, ont immédiatement ouvert le feu, indique un rapport de gendarmerie et visé uniquement Issa Santi et le policier en charge de sa protection. Face aux tirs nourris, les autres membres de sécurité ont dû se replier et abandonner les corps sur place.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Simple hasard ou volonté des combattants des groupes armés, notamment de la branche sahélienne du groupe État islamique (EIGS), très présents dans la zone de se venger ? La veille de l'embuscade, la société civile de Gorouol a appelé la population à se réunir et à manifester lors d'une marche pour dénoncer les attaques quasi-quotidiennes des djihadistes. C'est un hélicoptère de l'armée qui a rattrapé, à Niamey, les dépouilles mortelles. Les obsèques d'Issa Santi se sont déroulées ce mercredi.