Guinée Bissau: La justice écarte la candidature de l'opposant Domingos Simões Pereira aux élections générales

En Guinée-Bissau, la justice a écarté mercredi 24 septembre l'opposant Domingos Simoes Pereira des élections générales fixées au 23 novembre. Dans les rangs du parti, vainqueur du dernier scrutin législatif en 2023, c'est la surprise. Les six juges qui ont rendu la décision affirment que la candidature a été déposée dans des délais « irréguliers », bien que la date limite de dépôt soit fixée à ce jeudi.

Tout juste rentré à Bissau il y a une semaine après neuf mois d'exil pour des raisons de sécurité, Domingos Simões Pereira semble fixé sur son sort politique. La Cour suprême a refusé la candidature de l'historique Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert (PAIGC).

Les dirigeants du PAIGC ont reçu la nouvelle ce mercredi matin via un communiqué. Leur candidature aux élections est refusée car leur dossier « arrive trop tard », selon la Cour suprême, bien que celui-ci ait été déposé cinq jours avant la date limite de dépôt des candidatures, fixée au 25 septembre.

Les magistrats de la Cour suprême estiment ne pas disposer de suffisamment de temps pour analyser le dossier et notifier le parti d'éventuelles irrégularités procédurales, si celles-ci venaient à exister. C'est donc à ce titre que le PAIGC viole les délais règlementaires, lit-on dans le communiqué.

La première fois qu'une décision de justice empêche le PAIGC de participer à une élection

« Nous voulons croire qu'il s'agit d'un terrible malentendu », a réagi Domingos Simões Pereira. « Cela ne peut pas être une position sérieuse », a-t-il dit, ajoutant que les avocats du parti analysent les recours possibles.

Ce mercredi, la Guinée-Bissau fêtait ses 52 ans d'indépendance, un jour férié durant lequel les institutions étaient à l'arrêt. Le PAIGC n'a donc pas pu déposer de recours avant ce jeudi qui est aussi le dernier jour pour le dépôt des candidatures.

C'est la première fois qu'une décision de justice empêche le PAIGC de participer à une élection. Dans les rues, la colère risque de rester muette : les manifestations sont interdites depuis 2024.

Le président Embaló, lui, brigue un second mandat. Pour l'instant, son seul adversaire officiel est Fernando Dias, du Parti pour la rénovation sociale, un candidat jugé moins rassembleur que Domingos Simões Pereira.