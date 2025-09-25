Ile Maurice: Il boucle le tour de l'île en moins de 24 heures

Pascal Gihozo, 26 ans, n'est pas un cycliste professionnel. Originaire du Rwanda et installé à Grand-Baie, il s'est lancé un défi fou : faire le tour de l'île en une seule journée. Entre préparation express, coups de fatigue, rencontres inattendues et paysages à couper le souffle, il raconte son aventure.

Amateur de vélo, voici un défi : faire le tour de Maurice en moins de 24 heures. Pari tenu par Pascal Gihozo, 26 ans, qui a bouclé le périple en VTT. Parti de Grand-Baie à 3 h 40 du matin, il y est revenu peu avant 23 heures, après avoir longé les côtes nord, est, sud et ouest de l'île.

Originaire du Rwanda, Pascal vit aujourd'hui à Grand-Baie, où il travaille avec le United Nations Development Programme Mauritius and Seychelles comme eHealth Implementation Assistant. Rien ne le destinait à cet exploit : «Je ne suis pas un cycliste professionnel, juste un passionné des défis physiques, d'endurance et d'exploration de la nature», dit-il.

L'idée a germé en 2023 lors d'une balade entre Cap-Malheureux et Grand-Baie. Enthousiasmé, il en parle à ses amis via WhatsApp, mais le projet reste en suspens pendant deux ans. En mars, lors d'un déplacement professionnel à Flacq, il décide de concrétiser le défi. Son ami Ishimwe Eulade, qui venait de rendre son mémoire de Master, lui lance : «On le fait samedi.» Deux jours pour se préparer.

La préparation est express. «J'ai toujours été actif, donc j'avais déjà une bonne base», explique-t-il. Il ajuste son alimentation, mange plus souvent, évite les aliments gras, réduit les exercices lourds et se documente rapidement sur la nutrition et l'endurance, jusqu'à demander conseil à ChatGPT.

Le samedi 10 mai, à 3 h 40, le départ est donné. Le duo prend la route dans le sens des aiguilles d'une montre : Goodlands, Flacq, Grand-Port, Mahébourg, Souillac, Tamarin, Flic-en-Flac, Port-Louis, Trou-aux-Biches... jusqu'au retour à Grand-Baie.

Le parcours de Pascal Gihozo : un tour complet de l'île en VTT, en suivant le littoral, bouclé en moins de 24 heures.

Le parcours n'a pas été de tout repos. La montée de Tamarin à Cascavelle, de nuit, est particulièrement difficile. Le tronçon de L'Escalier reste aussi éprouvant : interminable et monotone. À l'aéroport, ils s'égarent plusieurs fois, la route se terminant en cul-de-sac, et doivent traverser un petit terrain broussailleux. À partir du Morne, chacun roule à son rythme. Son ami choisit l'autoroute vers Port-Louis, Pascal s'accroche à son plan initial : longer la côte.

Mais l'aventure, ce sont aussi des rencontres inattendues. À Cascavelle, un inconnu prénommé Pascal l'invite chez lui, le présente à sa famille et lui offre de l'eau. Plus tard, à Trou-aux-Biches, un serveur de pizzeria lui tend un verre de sirop de canne à mélanger dans de l'eau, qui lui permet de finir les derniers kilomètres.

Les paysages ont été une source constante de motivation. «Voir l'océan changer de couleur, passer des villages de pêcheurs aux grandes villes, ça te rappelle pourquoi tu tiens bon», raconte-t-il.

Vers 23 heures, Pascal revient à Grand-Baie. Trop épuisé pour manger, il avale le yaourt préparé par son colocataire et s'écroule sur son lit, encore en tenue de vélo. Le lendemain, il se réveille avec un doigt engourdi et des muscles endoloris, mais surtout un immense sentiment d'accomplissement.

De cette aventure, il retient une leçon : «Ce qui paraît impossible devient possible dès qu'on essaie. L'endurance, c'est surtout mental : patience et résilience font la différence.»

Son conseil à ceux qui voudraient tenter l'expérience : bien planifier son entraînement et son alimentation, vérifier son vélo ou en louer un en bon état, et surtout, rouler à son propre rythme. «Le vrai défi, c'est contre soi-même.»