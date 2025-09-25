Ile Maurice: Kevin Halkhory, un vétérinaire guidé par la passion et la compassion

Issu d'une famille humble de Ste-Croix et lauréat du collège Rabindranath Tagore Secondary School, Kevin Halkhory a transformé son rêve d'enfant en réalité. Grâce à une bourse d'études obtenue en 2018, il s'est envolé pour Moscou en Russie où il a suivi une formation rigoureuse de cinq ans en médecine vétérinaire à la RUDN University. De retour au pays depuis 2023, il exerce sa profession avec compassion, partageant son temps entre son cabinet à Calebasses et un service de visites à domicile.

Le parcours de Kevin Halkhory est avant tout une histoire de détermination. Benjamin d'une fratrie de trois garçons, il a grandi à Ste-Croix dans un foyer imprégné de valeurs fortes, transmises par ses parents.

Passionné par les animaux dès son plus jeune âge, il s'intéresse particulièrement aux chevaux, un amour nourri par son attachement aux courses hippiques. Mais il voue un profond respect à toutes les espèces : chiens, chats, oiseaux ou bétail. Amateur de football, fervent supporteur de Manchester United, Kevin Halkhory a toujours su que son avenir serait lié à la rigueur, au sport et surtout au bien-être animal.

En 2018, sa vie prend un tournant majeur lorsqu'il décroche une bourse d'études. L'express s'était alors rendu chez lui pour recueillir les émotions de ses parents : un moment d'espoir et de fierté qui marquera longtemps la mémoire familiale. Cette bourse lui a ouvert les portes de la RUDN University à Moscou.

Ainsi, pendant cinq ans, de 2018 à 2023, Kevin Halkhory s'investit corps et âme dans ses études. Le froid de Moscou, la barrière de la langue et l'éloignement familial n'ont pas freiné sa détermination. Au contraire, ces défis l'ont forgé et renforcé son caractère. «Chaque matin, je me rappelais pourquoi j'étais là et c'était pour revenir servir mon pays», confie-t-il aujourd'hui.

Son parcours universitaire s'est enrichi par un stage à Lyon, en France, où il a perfectionné ses compétences dans des conditions exigeantes. Cette expérience internationale lui a permis de découvrir d'autres approches, de côtoyer des spécialistes et d'affiner sa vision de la médecine vétérinaire.

En 2023, c'est diplôme en poche que Kevin Halkhory est rentré à Maurice avec un seul objectif : mettre son savoir au service des animaux et de leurs familles. Rapidement, il a ouvert son cabinet à Calebasses, tout en proposant un service novateur de visites à domicile, disponibles les mardis, jeudis et dimanches. Cette formule, qui allie praticité et proximité, a séduit de nombreux maîtres.

Son approche repose sur deux piliers : un service professionnel et la compassion. Pour Kevin Halkhory, soigner un animal, ce n'est pas seulement appliquer des connaissances scientifiques, c'est aussi comprendre son comportement, apaiser ses craintes et rassurer ses compagnons humains.

À seulement 26 ans, Kevin Halkhory incarne cette nouvelle génération de vétérinaires, qui entrevoient leur métier comme une mission. «Les animaux ne peuvent pas parler mais ils ressentent. Notre rôle est de leur offrir la meilleure qualité de vie possible», explique-t-il avec conviction. Ses consultations témoignent de ce mélange rare de rigueur médicale et d'empathie. Chaque visite est l'occasion de créer un lien, de répondre aux inquiétudes des familles et de rappeler l'importance de la prévention dans la santé animale.

L'histoire de Kevin Halkhory est aussi celle d'un quartier, Ste-Croix, qui a vu l'un de ses enfants s'élever grâce au travail et à l'éducation. Ses parents, fiers mais discrets, voient dans son parcours la preuve que les rêves peuvent se réaliser, même lorsqu'ils semblent inaccessibles. Le jeune vétérinaire n'oublie jamais d'où il vient. À travers son exemple, il souhaite inspirer les jeunes Mauriciens à poursuivre leurs ambitions, quelles que soient leurs origines. «Rien n'est impossible quand on a la passion et la discipline», aime-t-il répéter.

Kevin Halkhory nourrit déjà de grandes ambitions. Il envisage de développer davantage ses services, notamment dans la formation et la sensibilisation du public sur le bienêtre animal. À long terme, il rêve de contribuer à un centre spécialisé, capable de répondre aux besoins complexes en médecine vétérinaire moderne. En attendant, il continue à consolider sa réputation, un patient à la fois, un sourire à la fois. Sa clientèle grandit, portée par le bouche-à-oreille et la confiance que ses premiers clients lui témoignent.