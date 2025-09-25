Burkina Faso: Tourisme et hôtellerie - Un cross pour démarrer la 15e édition du SITHO

Le 15e Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) a donné le ton avec un cross populaire, suivi d'une séance d'aérobic, hier 24 septembre 2025. Cette 15e édition, qui se tient à Ouagadougou du 25 au 28 septembre 2025, a pour thème : « Tourisme et intégration des peuples du Sahel ». Prévu du 25 au 28 septembre 2025, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie

de Ouagadougou (SITHO) ouvre officiellement ses portes aujourd'hui. En prélude à cette 15e édition, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé, hier 24 septembre, un cross populaire. Mené par les ministres chargés du Tourisme du Burkina, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo et du Niger, Soufiane Agaichata Guichème, ce cross a rassemblé de nombreux sportifs pour un circuit de 3km,

suivi d'une séance d'aérobic.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le ministre burkinabè du Tourisme, cet événement sportif marque la volonté des autorités de lier étroitement le sport et le tourisme. « Le tourisme et le sport sont deux alliés », a-t-il déclaré, justifiant ainsi ce choix par le caractère physique de l'exploration des reliefs et sites naturels du pays, tels que les dômes de Fabédougou ou les pics de Sindou. Le sport est également un facteur de cohésion sociale et un élément essentiel à la bonne santé, a-t-il ajouté. Placée sur le thème :

« Tourisme et intégration des peuples du Sahel », la 15e édition du SITHO 2025 vise à renforcer la coopération régionale et à promouvoir la paix à travers le tourisme.

Ainsi, le Ghana est l'invité d'honneur de cette édition, tandis que le Niger et le Mali sont les pays invités spéciaux. Selon le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, le secteur du tourisme au Burkina Faso se porte de mieux en mieux, après avoir été durement touché par le terrorisme.

Et, grâce aux efforts de reconquête du territoire par les forces combattantes, la fréquentation des sites touristiques et les statistiques sont à la hausse. Le ministre a cité des chiffres illustratifs de ce redressement. En effet, a-t-il dit, le Mémorial Thomas-Sankara, inauguré le 17 mai dernier, a déjà accueilli 40 000 visiteurs en seulement 4 mois. Le Musée national a, quant à lui, attiré près de 87 000 visiteurs cette année, contre 45 000 pour l'ensemble de l'année 2024.

En termes économiques, la contribution du tourisme au produit intérieur brut (PIB) a atteint près de 64 milliards F CFA, a précisé Gilbert Ouédraogo.

« Pour renforcer cette dynamique, le gouvernement a pris une mesure clé : la gratuité des visas d'entrée pour les voyageurs se rendant au Burkina Faso. Cette initiative vise à ouvrir nos portes à tous les Africains, à tous les amis du Burkina Faso pour qu'ils puissent découvrir les merveilles du pays et contribuer à son développement économique », a-t-il insisté.